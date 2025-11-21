Le anticipazioni turche di Segreti di famiglia annunciano un mistero destinato a essere finalmente risolto, portando a una lieta conclusione una vicenda centrale nelle prossime puntate, che saranno rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity. La piccola Mercan, la figlia scomparsa di Ilgaz e Ceylin, verrà ritrovata. Verranno così alla luce i dettagli del rapimento: è stata Filiz a portarla via. Ma non mancherà un colpo di scena inaspettato: si scoprirà infatti che Dilek era al corrente di quanto accaduto e verrà arrestata per essersi resa complice della prigionia della bambina.

Filiz ha rapito Mercan, Dilek ha sempre saputo la verità

Grazie ad alcuni flashback verrà rivelato prossimamente cosa è accaduto a Mercan. Fortunatamente si scoprirà che la primogenita dei Kaya sta bene ed è stata rapita da una donna di nome Filiz, che non ha scelto una bambina qualsiasi per il suo losco piano. La donna, infatti, aveva un obiettivo preciso: la piccola Mercan era soltanto il mezzo per vendicarsi di Ceylin, ritenuta responsabile della distruzione della sua famiglia e della perdita di sua figlia. Verrà mostrato quindi che il rapimento è avvenuto in spiaggia due anni e mezzo prima. Ma non mancherà un colpo di scena sorprendente: Dilek, la fidanzata di Eren, era al corrente della colpevolezza di Filiz.

Dilek viene arrestata, Ilgaz e Ceylin ritrovano Mercan

Nel frattempo emergeranno ulteriori dettagli sulla vicenda e, grazie a Mert, si scoprirà finalmente la verità. Verrà alla luce anche un particolare interessante: il nonno di Ilgaz non si è trasferito nella casa di riposo per non gravare sui suoi familiari, bensì per aiutare il nipote a ritrovare sua figlia. Parallelamente, Dilek verrà arrestata poiché ha tenuto nascosto quanto accaduto a Mercan per due anni e mezzo. Il ritrovamento della bambina avverrà in seguito a un incidente stradale: Filiz e la figlia di Ceylin si troveranno in macchina e, dopo lo schianto, la piccola uscirà illesa, mentre per la donna sarà necessario un ricovero ospedaliero.

Ci sarà infine un lieto epilogo per Ilgaz e Ceylin, che potranno riabbracciare la loro bambina. Tuttavia, inizialmente Mercan non li riconoscerà e continuerà a credere che la sua vera madre sia Filiz.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eren si è fidanzato con Dilek

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, c’è stato un salto temporale di cinque anni e, attraverso alcuni flashback, le vicende si sono spostate al passato, riprendendo esattamente da dove era terminata la seconda stagione. Si è scoperto che Ilgaz aveva inscenato il proprio omicidio, riuscendo così a ricongiungersi con Ceylin. Parallelamente, il matrimonio dei coniugi Kaya è proseguito fino alla nascita della loro prima figlia, Mercan.

Tuttavia, la bambina è scomparsa misteriosamente e, in seguito, Ilgaz e Ceylin hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio, pur continuando a lavorare insieme e a dividersi la gestione del loro cane. I due sono stati costretti dal procuratore capo a collaborare su due casi collegati: la morte di una donna e il ritrovamento del corpo di un uomo in una cassa. Nel frattempo, si è scoperto che Eren si è fidanzato con Dilek, l’insegnante della piccola Elif, la secondogenita di Osman e Aylin, che sono tornati insieme. Cinar e Parla hanno continuato la loro relazione e hanno organizzato la festa di fidanzamento. Mert, invece, ha scelto di trascorrere i suoi ultimi giorni in un ricovero per anziani.