Le anticipazioni turche di Segreti di famiglia annunciano un lieto fine per una vicenda che ha occupato diverse puntate della terza stagione della soap tv. Nelle prossime puntate, che verranno rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, verrà finalmente risolto il giallo legato alla misteriosa scomparsa della piccola Mercan Kaya, figlia di Ilgaz e Ceylin. Si scoprirà infatti che la responsabile del rapimento è Filiz, la quale ha portato via la bambina e l’ha cresciuta con sé per oltre due anni. I colpi di scena, però, non finiranno qui: Dilek, sorella della sequestratrice e fidanzata di Eren, era a conoscenza della verità fin dal primo momento.

Mercan è stata rapita da Filiz, la sorella di Dilek

Nei prossimi episodi di Segreti di famiglia ci saranno momenti concitati che porteranno alla fine del grande dolore che da oltre due anni ha colpito la famiglia Kaya. La piccola Mercan, della quale Ilgaz e Ceylin non hanno avuto più notizie, era stata rapita. Tuttavia, nel corso del tempo, la madre della bambina ha sempre sentito che sua figlia fosse viva, mentre il marito e le persone a lei vicine pensavano che non ci fosse più alcuna speranza. Le indagini porteranno alla scoperta che Mercan è stata portata via dalla spiaggia da Filiz. Quest’ultima verrà arrestata, ma ci sarà un fatto sorprendente destinato a sconvolgere anche Eren: la rapitrice è infatti la sorella di Dilek, la sua fidanzata, che ha sempre saputo la verità sul rapimento.

Mercan non riconosce Ilgaz e Ceylin e pensa che Filiz sia sua madre

Nel frattempo, ci sarà un momento struggente che provocherà grande dolore a Ilgaz e Ceylin. Filiz verrà portata dagli agenti davanti ai coniugi Kaya, che potranno rivedere la loro bambina dopo quasi due anni e mezzo dalla sua scomparsa. Mercan, però, non mostrerà alcun gesto di affetto nei confronti dei genitori: sarà fredda e distaccata e non li riconoscerà come tali. Per lei, infatti, ci sarà soltanto una persona che considererà come madre, ossia Filiz. Proprio di fronte a Ilgaz e Ceylin, la bambina correrà ad abbracciarla, ignorando completamente i suoi veri genitori.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ceylin ha accusato Ilgaz di averla lasciata sola

Nelle precedenti puntate, già disponibili su Mediaset Infinity, Ceylin ha sofferto terribilmente per la scomparsa di sua figlia, arrivando persino ad accusare il marito dell’accaduto. Il procuratore, infatti, proprio mentre erano in spiaggia, ha risposto al telefono lasciando la consorte da sola con la bambina e il cane, che nel frattempo aveva spaventato alcuni bagnanti. Erguvan si è quindi allontanata per pochi secondi da Mercan per riprendere il cane e, quando è tornata, la bambina era scomparsa. Ceylin ha così sfogato tutta la sua rabbia su Ilgaz, incolpandolo di aver risposto a una chiamata di lavoro. Tuttavia, quest’ultimo ha confessato fra le lacrime alla moglie che stava soltanto organizzando l’arrivo della pizza in spiaggia per rendere felice la bambina.