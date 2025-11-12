Simona Frascaria, 23 anni, originaria di San Giovanni Rotondo, è una delle nuove promesse della televisione italiana. Finalista al casting di Striscia la Notizia per il ruolo di velina bionda, Simona unisce bellezza, preparazione sportiva e disciplina, frutto di anni dedicati alla danza e all’acrobatica. Vincitrice di titoli come Miss Puglia 2020 e Miss Miluna Puglia 2022, è oggi una figura seguita da oltre 81 mila follower, che la sostengono nel suo percorso artistico e professionale. In questa intervista racconta il suo approccio al lavoro, il valore dell’impegno quotidiano e la sua visione del mondo dello spettacolo moderno.

Simona Frascaria: ‘Sapere che così tante persone mi seguono e mi dedicano il loro tempo mi fa davvero piacere’

Simona, com’è nata la decisione di partecipare ai casting per diventare la velina bionda di Striscia la Notizia e che esperienza è stata per Lei?

'È stato tutto molto veloce! Il mio agente e mia zia mi hanno fatto presente l’opportunità di partecipare al casting e mi hanno incoraggiata a inviare il video alla redazione per vedere come sarebbe andata. L’ho fatto con curiosità e con la voglia di mettermi in gioco, senza troppe aspettative, e da lì è partito tutto. È stata un’esperienza bellissima e molto formativa: mi ha permesso di crescere, conoscere persone straordinarie e vivere da vicino un mondo che ho sempre seguito con grande ammirazione'.

La danza e lo sport fanno parte del suo percorso da anni. Quanto crede che la preparazione atletica e la disciplina Le abbiano dato un vantaggio nel mondo dello spettacolo?

'La danza e lo sport, in generale, mi hanno insegnato tantissimo, non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto da quello mentale. La disciplina, la costanza e la capacità di gestire la fatica sono valori che porto con me in ogni ambito, anche nel mondo dello spettacolo. Credo che la preparazione atletica mi abbia dato un vantaggio perché mi ha insegnato a non mollare, a lavorare con determinazione e a dare sempre il meglio, anche sotto pressione. Sono aspetti fondamentali quando ci si trova davanti a nuove sfide o a un pubblico'.

Sui social è seguita da oltre 80 mila persone: come vive questa visibilità e quanto è importante per Lei comunicare in modo autentico con chi La segue?

'Vivo questa visibilità con tanta gratitudine! Sapere che così tante persone mi seguono e mi dedicano il loro tempo mi fa davvero piacere. Cerco sempre di essere me stessa e di comunicare in modo semplice e sincero, condividendo non solo i momenti belli ma anche quelli più normali della mia vita. Penso che l’autenticità sia la cosa più importante: chi mi segue deve vedere la vera me, con la mia energia e la mia spontaneità'.

‘Ho avuto la fortuna di vivere esperienze molto diverse tra loro, tutte davvero preziose per la mia crescita’

Il ruolo della velina, oggi, è molto diverso da quello di qualche anno fa.

Secondo Lei, quali qualità servono davvero per distinguersi nel panorama televisivo contemporaneo?

'Sì, credo che oggi il ruolo della velina sia leggermente cambiato. Non si tratta solo di ballare o sorridere davanti alle telecamere, ma di saper comunicare, portare personalità e autenticità. Penso che per distinguersi nel panorama televisivo di oggi servano soprattutto carisma, professionalità e la voglia di mettersi in gioco'.

Nella Sua carriera ha già affrontato palchi, concorsi e telecamere: qual è stata finora l’esperienza più formativa o quella che Le ha lasciato il segno più profondo? Ad esempio è stata presente nel programma Generazione Z in Rai.

'Ho avuto la fortuna di vivere esperienze molto diverse tra loro, tutte davvero preziose per la mia crescita.

Ho partecipato per due volte al concorso di Miss Italia, arrivando tra le finaliste, e successivamente sono arrivata in finale anche nel casting per diventare la velina bionda di Striscia la Notizia. Sono poi stata ospite per un’intervista nei programmi Generazione Z e Donne al bivio con Monica Setta. Ognuna di queste esperienze mi ha lasciato qualcosa di speciale, ma credo che quella più formativa sia stata proprio il percorso tra i concorsi e le prime apparizioni televisive: mi hanno insegnato a credere in me stessa, a gestire l’emozione davanti alle telecamere e a vivere ogni occasione come un’opportunità per crescere e migliorarmi'.

‘La conduzione e la recitazione sono due ambiti che mi affascinano molto’

Come riesce a mantenere l’equilibrio tra vita privata, impegni professionali e una presenza costante sui social network?

'Non è sempre facile, ma cerco di mantenere un equilibrio dedicando il giusto tempo a tutto. Gli impegni professionali richiedono tanta energia e concentrazione, ma per me è importante anche ritagliarmi momenti per la mia vita privata, la famiglia e le persone che amo. I social fanno parte del mio lavoro, ma cerco di viverli con leggerezza e naturalezza, senza forzare nulla'.

Guardando al futuro, dove si immagina nei prossimi anni? Ha il desiderio di proseguire nel mondo della televisione o sogna di cimentarsi anche nella conduzione o nella recitazione?

'Mi piace molto il mondo della televisione e mi piacerebbe continuare a farne parte, magari sperimentando anche nuovi ruoli. La conduzione e la recitazione sono due ambiti che mi affascinano molto, e mi piacerebbe poterli approfondire. Mi considero una persona curiosa e con tanta voglia di crescere, quindi guardo al futuro con entusiasmo e con la speranza di poter vivere nuove esperienze che mi facciano maturare sia professionalmente che personalmente'.