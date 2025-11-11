L'ottava puntata del Grande Fratello, andata in onda il 10 novembre, è stata segnata da un acceso confronto in studio tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara. Tra il pubblico era presente anche l'ex gieffino Francesco Rana, che in dialetto pugliese ha accusato Donatella di essere una donna di facili costumi. Parole sulle quali Simona Ventura non è affatto passata sopra: "È inammissibile".

Il botta e risposta tra Francesco e Donatella

Donatella e Francesca hanno avuto un litigio e durante la puntata di ieri del Grande Fratello, le due concorrenti sono state chiamate a loro insaputa in studio per un faccia a faccia chiarificatore.

In studio era presente anche Francesco Rana, che a sua volta si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della concorrente pugliese: "Io mi sono informato su di te a Bari e ne hai fritti di polipi. La gente non parla bene di te".

In quel momento la conversazione è stata interrotta da Simona Ventura, che ha chiesto all'ex gieffino di tacere, in modo da passare a un altro argomento.

L'intervento di Simona Ventura

In un primo momento Simona Ventura non aveva capito la gravità della frase pronunciata da Francesco Rana, ma prima di chiudere la puntata è tornata sulla questione e ha rimproverato duramente l'ex concorrente.

La presentatrice si è collegata con la casa e ha richiamato all'attenzione Donatella per darle modo di sentire il suo discorso, poi ha rimproverato Francesco per le offese nei confronti della concorrente: "Vorrei che ti scusassi, perché hai detto una cosa inammissibile in dialetto pugliese. All'inizio non avevamo capito, ma ora chiedi scusa". Sebbene il ragazzo abbia ammesso l'errore e al tempo stesso abbia cercato di spiegare il significato dell'espressione usata, Simona Ventura ha perso le staffe: "Tu ti sei andato a informare a Bari, ma in città devono essere solo orgogliosi di una donna come Donatella". Dal canto suo, Donatella ha chiesto all'ex inquilino di chiedere scusa alla famiglia.

"Io sono Donatella, non sono 'figlia di', mi voglio scrollare di dosso il mio passato", facendo riferimento a suo padre, Gianni, un tempo considerato vicino al clan Capriati, scomparso da molti anni. Quando decise di collaborare con la giustizia, fu costretto ad allontanarsi per motivi di sicurezza.

Il sostegno degli utenti alla concorrente di Bari

Su X, diversi utenti hanno immediatamente espresso affetto nei confronti di Donatella per offese subite da Francesco.

"Mi dispiace ma king Rana ha esagerato su Donatella", ha affermato un utente. Un altro telespettatore ha commentato: "Inutile che Francesco si arrampichi sugli specchi, in Puglia sappiamo tutti cosa significa friggere i polpi". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Purtroppo Donatella verrà sempre accostata al suo passato, ma non è giusto". Tra i vari utenti c'è anche chi ha fatto un plauso alla conduttrice: "Brava Simona Ventura che non c'è passata sopra".