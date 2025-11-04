Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore, che andranno in onda dal 10 al 14 novembre, rivelano che Ana a causa di terribili dolori alla schiena verrà ricoverata in ospedale. Qu scoprirà che a causa della caduta da cavallo un suo rene è compromesso per sempre.

Theo vuole chiudere i rapporti con il padre

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse su Retequattro da lunedì 10 a venerdì 14 novembre prendono il via dal ritrovamento di Ana, dopo la caduta da cavallo, da parte di Philipp e Vincent. Ana sarà lieta nel vedere Vincent e Philipp andare d'accordo ma poco dopo scoprirà che è stato Brandes ad intuire che lei era in pericolo.

I due giovani decideranno di lasciare un po' di libertà ad Ana senza opprimerla ulteriormente.

Mentre Philipp e Vincent cercheranno un modo per aiutare Ana, quest'ultima si recherà al podere ma i dolori alla schiena aumenteranno. Ana ignorerà il suo malessere, felice per il lavoro intrapreso ma presto verrà ricoverata in ospedale dove farà una terribile scoperta: il suo rene è stato compromesso dalla caduta da cavallo.

Stella sarà felice di trascorrere del tempo con Lale e Theo. Quest'ultimo vivrà con entusiasmo il suo avvicinamento al padre ma quando Theodor vedrà il figlio prendere i farmaci per l'ADHD il loro rapporto avrà una brusca frenata, anche se il giovane proverà a chiarire al padre che la sua è una malattia vera e propria.

Di fronte al rifiuto del padre, Theo comincerà a stare di nuovo male. Christoph allora parlerà con il padre di Theo per aiutarlo. Sarà il ragazzo a voler chiudere i rapporti con il padre che a questo punto dovrà domandarsi se anche lui non ha sbagliato.

Maxi fa visita alla madre Katja

Mentre Nicole sta per confessare il suo presunto tradimento a Michael, le giungerà notizia dell'incidente della figlia e verrà interrotta. Inoltre, Erik pregherà Nicole di non dire nulla del loro avvicinamento, la donna accetterà ma non riuscirà ad avvicinarsi a Michael. D'altra parte anche Yvonne comincerà a sospettare che il marito le sta nascondendo qualcosa. Quando Erik deciderà di essere sincero, Nicole recupererà i ricordi scoprendo che non c'è stato nessun tradimento.

Quando la situazione sembrerà risolta, tra Erik e Nicole però scatterà un bacio e l'uomo sarà sopraffatto dall'attrazione.

Hildegard cercherà senza successo di mediare tra Katja e Christoph. Katja mal sopporterà la presenza di Christoph ma presto riceverà una bella notizia: la figlia Maxi sta andando a trovarla. Maxi giungerà a Bichleim, anche se nella strada verso l'hotel incapperà in un pericolo. Katja deciderà di andare in ferie per stare con la figlia, scatenando la furia di Christoph. Quest'ultimo però vivrà anche dei momenti positivi visto che Alexandra farà ritorno in hotel e lo incoraggerà a farle nuovamente la proposta di matrimonio.

Katharina Scheuba è Maxi

A partire dalla puntata 4267, dunque, farà il suo ingresso nella soap Maxi, figlia di Katja, nonché protagonista femminile della stagione numero 21 di Tempesta d'amore.

A prestare il suo volto a Maxi Neubach è Katharina Scheuba, nata nel 1993. Una curisotà sull'attrice: nella serie tedesca, Maxi è una dottoressa che sta scrivendo la sua tesi di dottorato. Nella vita reale, oltre a recitare, la Scheuba è davvero un medico.