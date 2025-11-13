Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate in onda dal 17 al 21 novembre, svelano che Ana vorrebbe offrire il suo sostegno economico a Katja per salvare il vigneto, ma quest'ultima, dopo aver scoperto delle sue gravi condizioni di salute, deciderà di non accettare.

Maxi resta in città con la madre Katja

Katja deciderà di lasciare il suo impiego all'hotel per poter stare lontana da Christoph, con cui sarà in guerra aperta. Katja potrà contare sul supporto della figlia Maxi, che deciderà di trattenersi in città ancora per qualche tempo.

Maxi e Christoph arriveranno però a un duro scontro, tanto che Katja prenderà una decisione drastica.

Per Katja nuovi problemi saranno dietro l'angolo, visto che la donna scoprirà che il suo vigneto è distrutto. Poco dopo, Markus si presenterà da lei senza preavviso, avvisato da Philipp dei suoi problemi. Quando Katja lo accuserà di averla tradita, Philipp la farà riflettere sulla necessità di poter contare sull'aiuto di molti per poter salvare il vigneto. Markus, però, sorprenderà Katja dichiarandole tutto il suo amore. Intanto, Ana offrirà il suo sostegno economico a Katja per salvare il vigneto. Quando Katja conoscerà le condizioni di salute di Ana, però, rifiuterà e cercherà il sostegno di Markus.

Una sconvolgente diagnosi per Ana

Philipp e Vincent staranno vicini ad Ana, la quale avrà paura dell'imminente operazione chirurgica che dovrà affrontare per via della lesione subita al rene dopo la caduta da cavallo. Quando verrà dimessa dall'ospedale, Ana verrà accolta da tutti con amore, ma constaterà che il suo cuore sarà sempre più diviso tra Philipp e Vincent. Presto, una diagnosi terribile circa il suo stato di salute sconvolgerà Ana.

Vincent riuscirà con difficoltà a mantenere rapporti cordiali con Philipp. Poco dopo, Markus, dopo aver scoperto direttamente da Philipp tutti i piani messi da lui in atto, proporrà al veterinario un piano per eliminare il suo nemico. Sebbene si tratti di una proposta immorale, Vincent sarà tentato di accettare.

Mentre cercherà di concentrarsi sulla moglie Yvonne per dimenticare Nicole, Erik sarà turbato da un sogno. Infatti, Erik si troverà a disagio con la moglie e cercherà di evitarla.

L'app per ricordare gli appuntamenti di Theo verrà manomessa da Stella e il giovane mancherà un incontro con Lale. Quest'ultima però crederà a Stella quando lei affermerà di non aver nulla a che fare con il problema del cellulare di Theo. Al contrario, Licht comincerà ad avere dei dubbi sulla sincerità di Stella.

Il triangolo amoroso della ventesima stagione

Continua a tenere banco il triangolo amoroso tra Ana, Philipp e Vincent. Quest’ultimo dovrà fare i conti con la propria coscienza e capire se è davvero disposto a cedere al suo lato più oscuro per ottenere ciò che desidera ardentemente, ovvero il cuore di Ana. E mentre il suo personaggio assumerà sfumature dark, quello di Philipp, al contrario, subirà un’evoluzione positiva, perché il suo amore per Ana lo porterà a esprimere la parte migliore di sé.