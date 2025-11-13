Thais Wiggers non ha preso bene lo scoop pubblicato dal settimanale Diva e Donna, che riportava la sua presunta frequentazione con un uomo di 65 anni. La showgirl brasiliana, seguita da oltre 230mila persone su Instagram, ha scelto di intervenire direttamente per chiarire la situazione e difendere l’uomo dalle critiche e dai commenti sul suo aspetto fisico. "Da sempre i 'giornalisti' di gossip ritraggono le persone nei peggiori dei modi, cercando di fare 'scoop'. Prima facevano body shaming, fotografavano le donne in spiaggia e diffondevano notizie false", ha scritto in una storia.

L'ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato che la foto scelta dal settimanale non renderebbe giustizia al suo accompagnatore, ritenendo distorta l’immagine diffusa sui media.

Privacy e rispetto della vita privata

Thais Wiggers ha poi chiarito che la sua vita sentimentale è una questione strettamente personale: "Se sono fidanzata o meno, questi sono affari miei. Decido io se dirlo e quando dirlo». La showgirl brasiliana ha sottolineato l’importanza di tutelare la riservatezza, una linea che ha sempre seguito anche con relazioni passate, come quella con Teo Mammucari e con Paul Baccaglini. Per rafforzare il suo messaggio, la 40enne ha condiviso un breve video dell’uomo intento a fare surf con una tavola elettrica, commentando con ammirazione: "Detto ciò… voglio io arrivare a 65 anni così".

Il post ha lo scopo di mostrare il suo accompagnatore in una luce autentica, lontana dagli stereotipi mediatici e dalle immagini distorte diffuse dal gossip.

L’identità dell’uomo resta segreta

Nonostante la curiosità dei fan e la copertura mediatica, l’identità dell’uomo rimane ancora sconosciuta. Wiggers ha spiegato che la foto pubblicata dal settimanale ritraeva solo un momento quotidiano e non deve essere interpretata come conferma di una relazione ufficiale. La showgirl ha evidenziato come la circolazione di scatti possa portare a una rappresentazione distorta della persona coinvolta, distogliendo l’attenzione dalla realtà dei fatti. Attraverso i social, Thais ha voluto difendere la figura dell’uomo, sottolineandone la vitalità e il modo di vivere attivo, ribadendo il diritto a scegliere se e quando condividere dettagli della propria vita privata.

Le precedenti storie sentimentali di Thais Wiggers

Nonostante la notorietà e le frequenti frequentazioni con personaggi del mondo dello spettacolo, Thais Wiggers ha sempre protetto con attenzione la sua vita privata. Dal 2006 al 2009 è stata legata a Teo Mammucari, con cui ha avuto una figlia, Julia, nel 2008. Successivamente, dal 2010 al 2018, ha avuto una lunga relazione con Paul Baccaglini, recentemente scomparso. Nel 2023 la showgirl aveva ufficialmente presentato ai suoi follower Filippo Pisani D’Arcano, definendolo “tutto quello che ho sempre sognato” e celebrando quella che riteneva una storia perfetta, anche se il rapporto si è concluso senza annunci ufficiali.