Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuove indagini da parte di una protagonista, decisa a fare luce su quanto accaduto anni prima dopo il suo parto. Nella puntata che andrà in onda venerdì 14 novembre alle 21:20 su Canale 5, Guzide si recherà da Nermin, vedova del medico che l’ha assistita durante il parto, e scoprirà che all’epoca c’era anche un altro uomo coinvolto: Lutfu Taninir, sul quale inizierà a indagare. Nel frattempo, Kahraman lascerà la casa, gettando Mualla nella disperazione.

Guzide va a casa di Nermin e scopre dell'esistenza di Lutfu Taninir

Guzide vorrà chiarire una volta per tutte cosa sia accaduto durante il parto del suo secondo figlio. È bene ricordare che gli ex coniugi Yenersoy hanno avuto Ozan e, qualche anno dopo, hanno creduto che dalla loro unione fosse nata anche Oylum. Quest’ultima, però, si è scoperto in seguito non essere la figlia biologica di Tarik e della sua ex consorte. Guzide si recherà quindi a casa di Nermin, vedova del medico che l’ha assistita durante il parto, e scoprirà dettagli interessanti su quanto accaduto nell’ospedale in cui era stata ricoverata. Nel 1998, infatti, non c’era soltanto il marito di Nermin in servizio, ma anche un altro uomo che assisteva le partorienti: Lutfu Taninir.

Pertanto, Guzide inizierà a indagare sul conto di questo misterioso individuo e su eventuali responsabilità nello scambio di bambini.

Kahraman va via di casa, Mualla sconvolta

Kahraman andrà via di casa, lasciando Mualla nella più totale disperazione. Il marito di Oylum prenderà anche una posizione netta contro sua zia: non vorrà più occuparsi degli affari di famiglia. Mualla, quindi, si sfogherà con Celal riguardo alla situazione. Tuttavia, i rapporti tra Kahraman e sua zia non saranno del tutto interrotti, poiché lui, Mualla e Oylum parteciperanno a una cena a casa di Guzide. Proprio durante la serata si verificherà un momento inatteso: Mualla chiederà scusa alla madre di Oylum. Tuttavia, non è detto che le parole della donna siano del tutto sincere, o se stia solo fingendo una volontà di riconciliazione per salvare le apparenze.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Selin ha minacciato Ipek

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda su Canale 5, Selin è tornata in libertà ma ha dovuto indossare una cavigliera elettronica per monitorare gli arresti domiciliari. Tuttavia, con una scusa, ha convinto Tolga a manomettere il dispositivo per poter uscire di casa e recarsi al cimitero sulla tomba di sua sorella Serra. In realtà, approfittando di un momento di distrazione del marito, Selin è scappata, ma invece di andare al cimitero si è recata da Ipek per minacciarla. È stata infatti la figlia di Sezai a causare la morte di Serra, spingendola giù dalle scale. Durante il confronto tra le due ragazze, i toni si sono accesi e le minacce di Selin hanno turbato profondamente Ipek, al punto da provocarle un malessere e una perdita di sangue.