Oylum sarà incinta di Kahraman nel gran finale di Tradimento di venerdì 28 novembre: la donna aspetterà il suo secondo figlio e la famiglia sarà riunita per festeggiare i due anni del piccolo Can.

Le anticipazioni rivelano che la morte di Yeliz e Tolga sarà un grande dolore per tutti, ma dopo un salto temporale di un anno si riaccenderà la speranza. Ozan avrà una nuova fidanzata, Umit volerà in Svezia a prendere la sua amata figlia e Selin otterrà un posto di lavoro nella holding di Oltan.

Tornerà la speranza dopo il dolore per Tolga e Yesim

Le anticipazioni di Tradimento di venerdì 28 novembre annunciano un'ultima puntata ricca di emozioni, con una scena finale che lascia in tutti la speranza di un nuovo inizio.

Nel corso dell'episodio ci sarà un tragico destino per Yesim che perderà la vita poco dopo aver deciso di costituirsi per l'omicidio di Burcu. La madre di Oyku sarà travolta da un tram e per lei non ci sarà nulla da fare. La bambina, però, non resterà da sola perché potrà contare sul grande affetto di Guzide e della sua famiglia. Tarik, invece, finirà in prigione a causa del video che ritrae il suo omicidio a Korkmaz e che Yeliz aveva provveduto ad immortalare. Ci sarà un triste epilogo anche per Tolga che morirà tra le braccia di Oltan dopo avergli salvato la vita. Le porte del carcere si spalancheranno anche per Ipek, colpevole di questo omicidio e di aver tolto la vita a Serra. Ci vorrà molto tempo per guarire dalle gravi ferite dei lutti, ma la famiglia di Guzide riuscirà a rialzarsi e nella scena finale di Tradimento, dopo un salto temporale di un anno, tutto questo sarà chiaro.

La piccola Oyku non perderà il sorriso e la voglia di sognare: la bambina spiegherà a Guzide che vuole diventare medico per renderla felice. La donna sarà commossa dalle parole della bambina, ma le dirà anche che è libera di seguire le sue ispirazioni. Oylum approfitterà del momento per dire a sua madre che per lei è stata una figura fondamentale: "Sono sempre stata felice grazie a te". Nel frattempo, Oltan, dopo la morte di Tolga, si concentrerà su Selin e le proporrà un prestigioso posto a capo del dipartimento legale della sua holding. La ragazza sarà commossa e con Oltan ricorderà il suo amato Tolga, dicendo che per lei resterà l'unico amore della sua vita.

La famiglia riunita per festeggiare i due anni di Can

Nella scena finale di Tradimento in onda venerdì 28 novembre, ci sarà una grande festa per il secondo compleanno del piccolo Can che riunirà tutti Nel giardino addobbato per l'occasione ci saranno anche Mualla e Ilknur, ormai parte integrante della grande famiglia di Guzide. Ci sarà una splendida novità per Oylum che aspetterà un altro figlio e questa volta da Kahraman. La ragazza, incinta, parlerà con la zia Nazan della gravidanza cje procedere a gonfie vele. Anche per Ozan ci sarà una bella notizia: dopo un lungo periodo sfortunato in amore, inizierà una relazione con una ragazza, Irem, che lo rende sereno. Arriverà un momento tanto atteso anche per Umit che dopo tanta sofferenza volerà in Svezia a prendere la sua amata bambina.

Poco prima della festa di compleanno, appena in tempo per la foto di gruppo, arriverà Oltan che prenderà in braccio il suo nipotino.

Io sono Farah prenderà il posto di Tradimento nella prima serata del venerdì

Tradimento si conclude dopo aver ottenuto un enorme successo di pubblico. La soap turca è partita nell'orario pomeridiano registrando ottimi risultati e successivamente si è guadagnata la prima serata, probabilmente per prolungarne la durata. Guzide e la sua famiglia hanno saputo conquistare il cuore dei telespettatori con le loro storie e ad occupare il posto in prima serata del venerdì sera a partire dal 5 dicembre sarà Io sono Farah. La soap turca ha già fatto il suo debutto su Canale 5 in estate e ha raggiunto il 24% di share: un risultato che la rete non ha voluto sprecare per la programmazione di agosto, un periodo considerato "morto" per gli ascolti. Dopo Tradimento si ripartirà con le nuove puntate di Io sono Farah e Canale 5 spera di replicare il successo della soap che ha visto protagonista Guzide e la sua famiglia.