Le anticipazioni di Tradimento annunciano un tragico finale per due protagonisti della soap turca. Nell’episodio conclusivo, in onda venerdì 28 novembre alle 21:20 su Canale 5, Tolga e Yesim perderanno la vita, mentre Tarik verrà arrestato per l’omicidio di Korkmaz. Ipek, invece, sconterà la sua pena in carcere dopo aver sparato al figlio di Oltan. Ci sarà anche un epilogo doloroso per Guzide, che scoprirà la morte del suo figlio biologico, scambiato alla nascita con Oylum.

Yesim perde la vita, Tarik viene arrestato nel finale di Tradimento

Guzide riuscirà a scoprire dove si nasconde Tarik e, parallelamente, verrà a sapere che il suo figlio biologico è deceduto.

Tale rivelazione getterà la donna nella disperazione, dopo aver cercato a lungo la verità e aver sospettato che, subito dopo il parto, qualcuno avesse scambiato il suo bambino con Oylum. Inoltre, Guzide si farà aiutare da Tolga a decriptare il filmato che ritrae l’ex marito Tarik mentre spara a Korkmaz e, una volta ottenuto il video, si recherà dal procuratore per denunciarlo. Yesim, intanto, sarà pronta a confessare la sua responsabilità nell’incidente che ha coinvolto la sua amica e vicina di casa Burcu, ma poco prima di presentarsi alla polizia verrà tragicamente investita e perderà la vita.

Ipek uccide Tolga e viene arrestata

Nel frattempo, proseguiranno le vicende di Ipek, decisa a vendicarsi di Azra.

È bene ricordare infatti che è stata la nipote di Tarik a mostrare a Selin il filmato dell’omicidio di Serra e, per questo motivo, Ipek attribuirà alla sua amica la responsabilità dell’aborto subito. Il terribile piano contro Azra verrà organizzato con la complicità di Neva. Nel finale di Tradimento non mancheranno momenti concitati: Ipek, ormai senza nulla da perdere, si presenterà da Oltan e tra i due avverrà un tragico scontro. A perdere la vita sarà il povero Tolga, colpito mortalmente dai proiettili sparati da Ipek. Quest’ultima verrà quindi arrestata. Nei minuti conclusivi della soap turca ci sarà spazio anche per un salto temporale che mostrerà i protagonisti intenti a festeggiare il secondo compleanno di Can.

La piccola Oyku, rimasta senza genitori poiché il padre sarà dietro le sbarre e la madre è deceduta, verrà accudita da Guzide.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Oltan ha chiesto il divorzio

Nei precedenti episodi di Tradimento, trasmessi su Canale 5, Selin ha ingannato suo marito Tolga facendogli credere di voler andare al cimitero a trovare la sorella Serra. In realtà, la ragazza non avrebbe potuto uscire di casa a causa della cavigliera elettronica e, con una scusa, ha convinto Tolga a hackerare il sistema di controllo della polizia. Non appena il marito le ha dato il permesso di lasciare l’abitazione indisturbata, Selin si è recata invece da Ipek per minacciarla. È stata infatti quest’ultima a spingere giù dalle scale Serra, provocandone la morte.

Selin ha scoperto i dettagli del tragico omicidio grazie ad Azra, che le ha mostrato il video dell’accaduto. Intanto, dopo l’accesa discussione con la sorella di Serra, Ipek ha subito un trauma talmente forte da provocarle un aborto. La perdita del figlio è stata un doppio dramma per la figlia di Sezai: oltre ad aver perso il bambino che portava in grembo, ha visto svanire l’unico motivo che teneva in piedi il suo matrimonio con Oltan. Il padre di Tolga, venuto a sapere dell’aborto della nuora, le ha presentato i documenti per il divorzio.