Le nuove anticipazioni della serie Tradimento ci portano nel cuore di intricati, intrecci e segreti sconvolgenti. L'episodio che andrà in onda su Canale 5 venerdì 21 novembre alle 21:20 promette colpi di scena e rivelazioni drammatiche. Guzide, alla ricerca della verità sul suo passato, si reca da Nermin, vedova del medico che l'ha fatta partorire, scoprendo un altro uomo di nome Lutfu Taninir coinvolto nelle nascite del 1998. Nel frattempo, il giudice accoglie l'istanza di scarcerazione di Selin in attesa del processo, mentre Yesim confessa di aver perso il video che incrimina Tarik per l'omicidio di Korkmaz.

Guzide, in cerca di risposte, chiede aiuto a Tolga per recuperare il filmato. Parallelamente, Sezai, sconvolto dall'aborto di Ipek, medita di consegnarla alla giustizia, ma Neva la aiuta a fuggire. Infine Guzide e Nazan scoprono che Tarik ha scambiato suo figlio nato con deformità con un altro bambino, gettando luce su un passato oscuro.

Guzide svela il mistero dello scambio dei bambini

Guzide si trova a confrontarsi con una verità sconvolgente: Tarik, suo marito, è coinvolto nello scambio di bambini avvenuto nel 1998. Accompagnata da Nazan, Guzide si reca da Lutfu Taninir, il quale rivela che Tarik ha dato via il proprio figlio, nato con delle malformazioni, sostituendolo con un altro neonato.

Questo colpo di scena non solo sconvolge Guzide, ma la costringe a rivedere tutta la sua vita e le sue scelte. Nel frattempo Guzide e Nazan decidono di intrappolare Tarik con una finta richiesta di riscatto per il silenzio sullo scambio. Tarik, ignaro del piano, si presenta con il denaro, ma fugge quando le due donne e Cengiz, il loro complice, cercano di affrontarlo. Guzide, nonostante la fuga di Tarik, è determinata a portare avanti le azioni legali contro di lui.

Sezai denuncia Ipek mentre Oylum perde il cellulare compromettente

Nel frattempo Sezai si trova davanti a un difficile dilemma: sua figlia Ipek, accusata dell'omicidio di Serra, è in fuga grazie all'aiuto di Neva. Ipek e Neva trovano rifugio nell'appartamento di Azra, ma Sezai, lacerato tra l'affetto paterno e il senso di giustizia, decide di denunciare Ipek alla polizia.

In parallelo Oylum si accorge di non avere più il suo cellulare, che contiene un video compromettente sulla paternità di Can. Il telefono è stato preso da Oznur la quale, dopo aver visto il video, decide di informare Oltan. Questa scoperta spinge Oltan a contattare Oylum per un incontro, aprendo nuovi scenari di tensione e confronto.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nella puntata precedente di Tradimento, Mualla si è mostrata particolarmente turbata dal fatto che Kahraman aveva lasciato la casa e gli affari di famiglia. In cerca di conforto, si è rivolta a Celal, per poi chiedere a Oylum e al nipote di tornare a vivere con lei. Nel frattempo Oylum ha continuato a cercare di scoprire la verità sulle sue origini, chiedendo aiuto a Celal.

Durante un incontro con Sezai, Kahraman ha confessato le sue difficoltà a riconoscerlo come padre. Parallelamente Sezai ha dichiarato il suo amore per Guzide in tribunale, opponendosi al divorzio. La serata si è conclusa con una cena inaspettata a casa di Guzide, dove Mualla ha cercato di riconciliarsi con la famiglia, mentre Umit ha evitato che Tarik scoprisse la verità su Oyku e Dundar.