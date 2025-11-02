Le anticipazioni turche del finale di Tradimento annunciano nuovi eventi drammatici per i protagonisti. Nelle prossime puntate, in onda su Canale 5, Ipek e Tarik saranno arrestati. Un salto temporale porterà i membri della famiglia allargata Yenersoy a festeggiare il secondo compleanno di Can, al quale non presenzieranno né Yesim né Tolga, poiché entrambi perderanno la vita. Nel frattempo, Oylum scoprirà di aspettare un figlio da Kahraman, mentre Selin verrà ricoverata in una clinica.

Ipek dietro le sbarre dopo avere tolto la vita a Tolga

Nel finale di Tradimento, in onda nelle prossime settimane, ci sarà un epilogo tragico per alcuni protagonisti della soap turca.

Ipek toglierà la vita a Tolga, sparandogli accidentalmente. La figlia di Sezai verrà arrestata, lasciando Oltan devastato dalla scomparsa del suo unico figlio. Tuttavia, Ipek non sarà l’unica a finire dietro le sbarre: la stessa sorte toccherà anche a Tarik, che verrà condotto in prigione grazie all’alleanza tra Yesim e Guzide. Le due donne riusciranno a farlo incriminare per l’omicidio del suo socio, grazie a un filmato che lo ritrae mentre spara all’amico. Un dettaglio che, da tempo, rappresentava la prova chiave per incastrarlo.

Yesim perde la vita, Oylum aspetta un figlio

Anche un'altra protagonista di Tradimento perderà la vita: si tratta di Yesim, che verrà investita da un treno in stazione.

La madre della piccola Oyku farà così la stessa tragica fine della sua amica Burcu, che tempo prima era stata spinta proprio da lei sotto un vagone in corsa della metropolitana. Oyku rimarrà senza genitori a causa dell’arresto del padre e della morte prematura della madre. La bambina, però, non resterà sola: Guzide si prenderà cura di lei. Intanto, un salto temporale porterà la narrazione al secondo compleanno di Can, festeggiato dalla famiglia allargata Yenersoy. Tutti si riuniranno per celebrare il figlio di Oylum e del defunto Tolga. Selin, profondamente segnata dalla perdita del marito, verrà ricoverata in una clinica, mentre Oltan si dedicherà con affetto al suo nipotino Can. Oylum, intanto, sarà incinta di un figlio e questa volta il padre del bambino sarà suo marito Kahraman.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Kahraman ha scoperto che Sezai è suo padre

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda su Canale 5, Kahraman ha notato una voglia sulla spalla di Sezai identica alla sua e ha scoperto così che l’avvocato è suo padre biologico. Sconvolto dalla rivelazione, il ragazzo ha assunto un atteggiamento di chiusura nei confronti della madre, accusandola di avergli mentito per tutta la vita. Nel frattempo, Selin è uscita dal carcere e ha indossato la cavigliera elettronica. Tuttavia, ha convinto Tolga a manomettere il dispositivo per potersi recarsi al cimitero per fare visita alla sorella Serra. In realtà, il vero obiettivo della donna era raggiungere la casa di Ipek per minacciarla, accusandola di essere responsabile della morte di Serra. L’incontro è stato talmente sconvolgente che Ipek ha avuto una perdita di sangue, mettendo così a rischio la sua gravidanza.