Le anticipazioni turche del finale di Tradimento annunciano la prematura scomparsa di due protagonisti e la condanna di altri due. Prossimamente su Canale 5, i telespettatori assisteranno al decesso di Yesim e Tolga, mentre Ipek e Tarik finiranno dietro le sbarre. La piccola Oyku, orfana di madre e con un padre in prigione, verrà affidata alle cure di Guzide. Intanto, un salto temporale porterà la storia al secondo compleanno di Can.

Oyku senza genitori dopo il decesso di Yesim e l'arresto di Tarik

Tarik verrà arrestato per l’omicidio del suo socio, in seguito alle rivelazioni di Yesim.

Pur sapendo di aver contribuito alla condanna del padre di sua figlia, Yesim sarà tormentata dai sensi di colpa, ricordando di aver causato anni prima la morte dell’amica Burcu. Deciderà di costituirsi, ma prima cercherà un confronto con Guzide, chiedendole di occuparsi della piccola Oyku nel caso le accadesse qualcosa. Dopo aver ricevuto rassicurazioni, si dirigerà verso il commissariato, ma non riuscirà mai a entrarvi. Qualche ora più tardi, Zeynep leggerà la notizia della sua morte, avvenuta in un tragico incidente in una stazione ferroviaria. La scomparsa di Yesim, insieme alla reclusione di Tarik, lascerà Oyku senza genitori. Guzide, fedele alla promessa fatta, deciderà di prendersi cura della bambina.

Ipek viene arrestata dopo aver tolto la vita a Tolga

Tolga troverà la morte nel finale di stagione di Tradimento. Dopo aver appreso di essere il padre biologico di Can, deciderà di lasciare il Paese con Selin, portando via il bambino e separandolo da Oylum e Kahraman. Nel frattempo, Ipek, braccata dalle forze dell’ordine per l’uccisione di Serra e abbandonata da Neva, riuscirà a introdursi nell’hotel dove alloggia Oltan, camuffata da cameriera. L’incontro, anziché risolversi in un chiarimento, degenererà: Ipek punterà una pistola contro il marito e lo costringerà a confessare se abbia mai provato amore per lei. Alla sua risposta negativa, lo obbligherà a seguirla in Canada. In quel momento, Tolga cercherà di fermarla, ma verrà ferito mortalmente da un colpo d’arma da fuoco esploso da Ipek.

Spirerà tra le braccia del padre, affidandogli il compito di crescere Can. Successivamente, Ipek verrà catturata dalla polizia, mentre Oylum e Selin si ritroveranno unite in un commosso abbraccio durante il funerale di Tolga. Nell’episodio conclusivo, inoltre, la narrazione si sposterà al secondo compleanno di Can, occasione in cui tutti si riuniranno per festeggiare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Oltan ha chiesto il divorzio a Ipek

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda su Canale 5, Selin si è recata a casa di Ipek, che, per lo spavento, ha avuto perdite ematiche durante la gravidanza. Nel frattempo, Neva ha avvisato Tolga, il quale ha informato suo padre Oltan che la moglie aveva perso il bambino che aspettava da lui.

Il facoltoso imprenditore, non avendo più nulla da condividere con la consorte, ha incaricato il suo avvocato di recarsi da Ipek per farle firmare le carte del divorzio. Intanto, Guzide e Ozan hanno trovato l’ostetrica in servizio all’ospedale, priva di sensi e hanno immediatamente allertato i soccorsi.