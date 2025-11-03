Le anticipazioni sul finale di Tradimento previsto entro il mese di novembre su Canale 5 rivelano che Guzide si ritroverà a dover fare i conti con l'immenso dolore dovuto alla scoperta della verità sul figlio biologico.

La donna, dopo aver indagato per far luce su questo mistero, scoprirà che in realtà il vero figlio che aveva messo al mondo non c'è più perché ormai deceduto.

Yesim , invece, dopo aver scelto di costituirsi in merito alla morte della sua amica Burcu avvenuta tempo prima, andrà incontro a un triste destino: la donna verrà falciata da un treno alla stazione ferroviaria.

Guzide distrutta dal dolore: anticipazioni sul finale di Tradimento

Per Guzide , dopo aver scoperto tutta la verità sulle bugie che le erano state raccontate da Tarik in merito alla figlia Oylum, arriverà il momento di mettersi sulle tracce del suo vero figlio biologico.

La donna inizierà a indagare e, finalmente, riuscirà a scoprire il nome della famiglia che aveva adottato alla nascita il suo bambino.

La protagonista femminile della soap si recherà così a casa di queste persone, con la speranza di poter riabbracciare suo figlio e spiegargli dettagliatamente come fossero andate le cose.

Una volta giunta a destinazione, però, si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesima notizia tragica: il suo vero figlio è deceduto e Guzide, distrutta dal dolore, non potrà fare altro che piangere e chiedergli scusa sulla sua tomba.

Yesim perde la vita nel finale

Le anticipazioni sull'atteso finale di Tradimento, inoltre, rivelano che Yesim contribuirà all'arresto di Tarik per aver assassinato il suo socio in affari.

La donna, però, inizierà a essere tormentata dai sensi di colpa per aver tolto la vita, diversi anni prima, alla sua amica Burcu.

Per tale motivo, dopo aver affidato la sua amata figlia a Guzide , deciderà di andare a costituirsi in commissariato, così da poter assumersi tutte le sue responsabilità.

Il destino, però, le riserverà un'amara sorpresa: la donna non arriverà mai al commissariato, dato che sarà vittima di un drammatico incidente presso la stazione ferroviaria. Yesim verrà falciata in pieno da un treno e per lei non ci sarà nulla da fare.

Il grande successo della telenovela Tradimento su Canale 5

Si chiude così la fortunata soap che turca, nel corso di questi mesi di programmazione su Canale 5, ha registrato ascolti in costante crescita.

Dopo il buon successo in daily, i vertici del Biscione scelsero di puntare sulla messa in onda di Tradimento anche nella fascia serale, ottenendo subito una media di oltre 2,3 milioni di spettatori a settimana con punte che avevano toccato anche la soglia del 18% di share.