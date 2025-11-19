Le anticipazioni dell'ultima puntata di Tradimento in programma venerdì 28 novembre su Canale 5 rivelano che per Guzide arriverà il momento di scoprire la verità sul figlio biologico.

La donna si ritroverà a fare i conti con l'amara verità legata al decesso del ragazzo e non potrà fare altro che lasciarsi andare alla disperazione assoluta.

Per Tarik, invece, si prospetta un finale amaro, dato che per lui si apriranno le porte del carcere.

Guzide disperata: anticipazioni Tradimento ultima puntata 28 novembre

Nel finale della soap opera Ipek, grazie alla complicità di Neva, deciderà di vendicarsi di Azra.

Guzide, invece, grazie all'aiuto di Mualla e Celal, riuscirà a scoprire il posto esatto in cui si è nascosto il suo ex marito Tarik, dopo che aveva fatto perdere le sue tracce.

La protagonista femminile della soap opera si ritroverà così a dover fare i conti con l'amarissima verità legata al figlio biologico, che ha cercato con tutte le sue forze.

Guzide, infatti, scoprirà che il bambino che aveva messo al mondo non c'è più: suo figlio è deceduto e per lei sarà un colpo basso difficile da accettare e gestire.

La donna sarà disperata e affranta per quanto è accaduto, sentendosi terribilmente in colpa nei confronti di quel bambino che le è stato sottratto con la forza dall'ex marito, per via dei suoi problemi fisici presentati fin dalla nascita.

Tarik finisce in galera nell'ultima puntata della soap opera

Le anticipazioni sull'ultima puntata di Tradimento in programma venerdì 28 novembre su Canale 5, inoltre, rivelano che grazie all'aiuto di Tolga, Guzide riuscirà a entrare in possesso del video compromettente in cui si vede Tarik che spara il colpo di arma da fuoco letale che tolse la vita a Korkmazn.

La donna mostrerà subito il filmato al procuratore che, a quel punto, procederà con l'arresto immediato di Tarik.

Per lui si apriranno le porte del carcere mentre Celal deciderà di confessare a Oylum la verità sull'identità dei suoi genitori biologici.

La soap Tradimento chiude i battenti per sempre

Si conclude così la seconda e ultima stagione di Tradimento che, in questi mesi di programmazione su Canale 5, ha registrato una media di oltre 2,3 milioni di spettatori fissi a settimana nella fascia di prime time.

La serie turca ha permesso alla rete ammiraglia del Biscione di mantenere una buona media contro diversi prodotti forti trasmessi sulla rete ammiraglia della tv di Stato, tra cui Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, che quest'anno si è fermato sotto la soglia dei 3 milioni di spettatori.

Al suo posto, dalla settimana successiva, spazio ai nuovi episodi della soap turca Io sono Farah con protagonista Demet Ozdemir.