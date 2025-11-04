Le anticipazioni sulle ultime puntate di Tradimento, in onda a fine novembre su Canale 5, rivelano che per Tarik si apriranno le porte del carcere.

L'uomo verrà incastrato per aver assassinato diversi mesi prima un suo socio in affari e sarà costretto a scontare la pena dietro le sbarre.

Per Guzide, invece, arriverà il momento di scoprire la verità sul figlio biologico: la donna riuscirà a trovarlo e a scoprire il nome della famiglia adottiva, ma quando sarà pronta a riabbracciarlo scoprirà che il ragazzo è morto.

Tarik finisce in carcere: anticipazioni Tradimento ultime puntate

Il finale della soap Tradimento si rivelerà amaro per Tarik, dato che l'uomo verrà incastrato per l'uccisione del suo socio in affari, avvenuta diversi mesi prima.

Grazie a delle informazioni fornite da Yesim, Guzide scoprirà del delitto di cui si è macchiato il suo ex marito e così chiederà aiuto al team di informatici capitanati da Tolga per cercare di entrare in possesso di un video che testimonierà proprio la colpevolezza dell'uomo.

Una prova schiacciante che toglierà ogni margine di dubbio, al punto che Guzide si recherà subito dalla polizia per denunciare l'accaduto.

Per Tarik si apriranno le porte del carcere e l'uomo sarà costretto a scontare la sua pena dietro le sbarre.

Guzide trova il suo vero figlio nel finale di Tradimento su Canale 5

Le anticipazioni sulle ultime puntate di Tradimento in programma prossimamente su Canale 5, inoltre, rivelano che Guzide si metterà sulle tracce del figlio biologico, dopo aver scoperto dell'inganno messo in atto dal suo ex marito, il quale le aveva fatto credere che Oylum fosse la loro vera figlia.

La donna deciderà di andare fino in fondo per cercare di scoprire la verità e riuscirà a entrare in contatto con la famiglia d'adozione del figlio.

Guzide riuscirà a trovare il figlio biologico, ma quando busserà alla porta della famiglia d'adozione affronterà un’ennesima tragica notizia: il ragazzo è deceduto e non le resterà altro che piangere sulla sua tomba.

Mediaset pronta a investire ancora sulle soap turche

In attesa degli episodi conclusivi di Tradimento, Mediaset si prepara già a rinforzare il proprio palinsesto serale per la stagione invernale 2026.

A partire da gennaio, è prevista la messa in onda di nuove serie televisive importate dalla Turchia che terranno compagnia al pubblico nella fascia di prime time.

Per la prossima estate, invece, spazio alla messa in onda di nuove soap nel daytime pomeridiano al posto di Uomini e donne e Dentro la notizia.