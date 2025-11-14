Nella puntata della soap turca Tradimento vicina alla conclusione e che andrà in onda su Canale 5 venerdì 21 novembre 2025, sempre in prima serata, la protagonista Guzide (Vahide Percin) farà una scoperta sconvolgente sull’ex marito Tarik (Mustafa Ugurlu). Grazie a Yesim (Asena Girisken), la donna verrà a conoscenza che il padre dei suoi figli ha commesso un omicidio.

Guzide chiede aiuto a Tolga per recuperare un filmato che incastra Tarik

Guzide busserà alla porta di Nermin, la vedova del medico che l’ha aiutata quando ha messo al mondo il suo secondogenito, e apprenderà che nel '98 c'era anche un altro uomo che assisteva le partorienti.

A quel punto, Guzide si metterà alla ricerca di un certo Lutfu Taninir, sempre per scoprire che fine abbia fatto il figlio che le è stato sottratto alla nascita.

Poco dopo, Yesim rivelerà a Guzide di aver ripreso Tarik mentre uccide il suo socio in affari Korkmaz (Ibrahim Senturk) in modo spietato. Appena Yesim le dirà di non avere più il filmato in grado di incastrare il suo ex marito, Gudize si rivolgerà a Tolga (Caner Sahin) per recuperarlo.

Neva aiuta Ipek a fuggire, Oylum perde il suo cellulare

Successivamente, non appena saprà dell’aborto della figlia Ipek (Ilayda Cevik), Sezai (Ercan Kesal) si precipiterà di corsa da lei, per consegnarla alla giustizia per l’omicidio di Serra (Irem Tuncer).

Purtroppo a ostacolare Sezai, ci penserà la tata Neva (Ayca Isilda), aiutando Ipek a fuggire.

Nel contempo, dopo essere tornata a casa, Oylum (Feyza Sevil Gungor) si accorgerà di aver perso il suo cellulare, ed entrerà in crisi al pensiero che qualcuno possa aver visto il video in cui svela che in realtà il vero padre di suo figlio Can non è il defunto Behram (Aras Aydin), ma il suo ex fidanzato Tolga.

Spazio anche a Selin (Burcu Söyler), visto che il giudice approverà l'istanza di scarcerazione in attesa del processo.

Riepilogo: Yesim aveva ricattato Tarik con il video incriminante

Dopo aver ripreso un omicidio commesso da Tarik, Yesim l’aveva ricattato, costringendolo a firmare un accordo prematrimoniale.

L’uomo non aveva avuto altra scelta, per evitare la diffusione del video incriminante, ed era convolato a nozze con Yesim. In precedenza, Tarik era stato messo alle strette anche da Ilknur (Özlem Tokaslan), la zia di Yesim, la quale gli aveva chiesto di far fuggire sua figlia Zelis (Selin Kahraman) all’estero. A seguito del ricovero in ospedale di Ilknur per essere stata ferita in pieno petto dalla figlia Zelis in maniera accidentale nel tentativo di fermarla, Tarik era riuscito a cancellare il filmato incriminante, dopo essersi introdotto in ospedale.