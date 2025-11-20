Nelle puntate finali di Tradimento Guzide scoprirà che il figlio biologico Murat è morto quando era un bambino a causa di una meningite e l'ex giudice si troverà a piangere sulla sua tomba. Guzide sarà distrutta perché la verità emersa dopo tanti anni la metterà dinnanzi a dolore e rimpianti per un amore materno mai vissuto. La donna non vorrà farla passare liscia a Tarik, responsabile di aver dato in adozione il bambino perché affetto da malformazioni fisiche, celandole la verità per ben venticinque anni.

Guzide scopre che il figlio naturale è morto di meningite

Guzide non si darà pace sino a quando non scoprirà che fine ha fatto il figlio partorito venticinque prima e scambiato alla nascita con Oylum. L'ex giudice riuscirà a scoprire che è stato Tarik a dare in adozione il loro figlio naturale perché nato con delle malformazioni fisiche. Sarà una scoperta sconvolgente per l'ex giudice, che non si capaciterà di come l'ex marito possa aver fatto una cosa del genere, tenendogli poi nascosto il tutto per più di vent'anni. Con la caparbietà che la contraddistingue, la protagonista femminile di Tradimento riuscirà a rintracciare la famiglia adottiva del bambino e si recherà a trovarla. Qui si troverà dinnanzi ad un'altra amara verità, visto che scoprirà che purtroppo il figlio biologico è deceduto quando aveva 10 anni a causa di una meningite.

Guzide straziata sulla tomba di Murat: 'Un giorno ci rivedremo'

I genitori adottivi le racconteranno di come il bambino, chiamato Murat, seppur nato con malformazioni fisiche, fosse una creatura molto solare e gioiosa. Purtroppo, ad un certo punto, aveva contratto la meningite che non gli ha dato scampo. Cosa ancor più inquietante, il fatto che Tarik fosse a conoscenza della malattia di Murat e che si sia rifiutato di aiutare i genitori adottivi quando gli chiesero aiuto per salvare la vita al figlio. Guzide sarà inorridita nel sentire ciò e mediterà di vendicarsi di Tarik e, nel contempo, chiederà la possibilità di poter visitare la tomba del piccolo Murat. Per la prima volta, Guzide si trovera al cospetto del figlio naturale crollerà disperata sulla sua tomba chiedendogli perdono per non essergli stata a fianco e facendogli una promessa: "Un giorno ci rivedremo".

Tradimento finisce, al suo posto arriva Io sono Farah

La serie Tv con Vahide Percin, dopo circa un anno di messa in onda, saluterà il pubblico di Canale 5 il prossimo 28 novembre con la messa in onda della puntata finale. Dalla settimana successiva, al posto di Tradimento, Mediaset riprenderà a trasmettere gli episodi inediti di Io sono Farah, altra dizi turca di grande successo e che era stata sospesa a settembre in concomitanza con l'inizio della nuova stagione di Uomini e donne.