La trama della nuova puntata di Tradimento, in onda venerdì 21 novembre su Canale 5, racconta che Guzide farà una scoperta sconcertante sull'ex marito Tarik: apprenderà che dietro allo scambio dei bambini avvenuto in ospedale c'è la sua mano. La donna capirà che l'avvocato ha dato in adozione il loro vero figlio poiché affetto da alcune malformazioni.

Yesim incontra Guzide

Guzide raggiungerà Nermin, la vedova del ginecologo che la fece partorire, scoprendo che molti anni prima c'era un altro dottore ad assistere le partorienti: Lutfu. La protagonista, così, inizierà alcune indagini sul medico.

Nel frattempo, il giudice acconsentirà alla domanda di scarcerazione di Selin, in attesa di essere processata.

Yesim, invece, incontrerà Guzide per dirle di aver visto Tarik mentre uccideva Korkmaz, di averlo filmato, ma di non avere più il video. Guzide così chiederà a Tolga di aiutarla a trovare il video, in modo tale da avere una prova per far arrestare il suo ex marito per omicidio.

Successivamente, Sezai scoprirà che Ipek ha abortito. L'avvocato raggiungerà l'abitazione della figlia con l'intenzione di consegnarla alla polizia per la morte di Serra. Scoperte le intenzioni di Sezai, Neva aiuterà la giovane a fuggire.

Guzide capisce che dietro allo scambio dei bambini c'è la mano di Tarik

Guzide e Nazan raggiungeranno Lutfu, il quale le informerà che dietro allo scambio dei bambini c'è la mano di Tarik.

Quest'ultimo ha dato in adozione il figlio biologico in quanto nato con delle malformazioni.

Kahraman e Oylum, invece, apprenderanno che Kadriye ha lasciato Istanbul dopo aver messo in vendita la sua casa. Rientrata nella sua villa, Oylum scoprirà di aver perso il telefono e inizierà a preoccuparsi del fatto che qualcuno possa averlo ritrovato, visto che custodisce il video in cui svela l'identità del vero padre di Can. II dispositivo è finito nelle mani di Oznur, che ha deciso di consegnarlo a Oltan. Quest'ultimo scoprirà che Can è suo nipote.

Kahraman ha chiesto scusa a Mualla

Nelle ultime puntate di Tradimento, Tarik ha lasciato la casa a Yesim, a patto che non porti un altro uomo a vivere lì.

Tolga e Selin, invece, hanno trovato un nuovo equilibrio, mentre Ipek ha supplicato Oltan di concederle una nuova chance.

Guzide è andata a cercare Sezai per avvertirlo che vogliono sequestrare il loro ufficio a causa di un'ingiunzione di pagamento. Infine, Kahraman è tornato da Mualla chiedendole perdono per il suo comportamento. L'uomo le ha mostrato il test del Dna, che ha dimostrato che è il figlio di Sezai.