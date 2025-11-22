Gli spoiler dell'ultimo appuntamento assoluto di Tradimento in programma il 28 novembre in prima serata su Canale 5 raccontano che Tolga vorrà rapire il piccolo Can dopo la scoperta che è suo figlio biologico. Sezai e Guzide, intanto, saranno finalmente sereni in seguito all'arresto di Tarik.

Tarik in carcere, Tolga vuole rapire Can

Le indagini di Guzide porteranno alla luce che Tarik è un assassino. Un filmato dimostrerà la colpevolezza dell'avvocato nella morte di un socio. Tolga e il suo team di esperti informatici riusciranno a mettere le mani sul video incriminato, che permetterà a Guzide di sporgere denuncia contro Tarik.

L'uomo verrà portato in carcere con l'accusa di omicidio.

Nel frattempo ci sarà una rivelazione sconvolgente per Tolga, che scoprirà di essere il papà del piccolo Can nonostante Kahraman e Oylum abbiano cercato di mantenere segreta tale verità. L'uomo deciderà di rapire il bambino per provare a scappare all'estero con la moglie Selin. Il piano non andrà per il verso giusto poiché Oltan cercherà di fermarlo, dando vita con lui a uno scontro dove interverrà Ipek. Quest'ultima chiederà a suo marito conto del suo amore con una pistola in mano. Sarà in questa circostanza che Ipek ferirà mortalmente Tolga con uno sparo.

Yesim perde la vita, Guzide e Sezai sereni

Dopo il funerale di Tolga ed il conseguente arresto di Ipek, Selin e Oylum sotterreranno l'ascia da guerra.

Yesim, nel frattempo, deciderà di costituirsi per la morte di Burcu. La donna cambierà presto idea, non sopportando l'idea di non poter crescere sua figlia, affidata alle mani di Guzide. Yesim rimanderà la confessione ma verrà travolta da un tram che porrà fine alla sua esistenza tormentata.

A un anno di distanza, l'amore tra Guzide e Sezai sarà sempre più forte. I due si prenderanno cura della piccola Oyku come promesso a Yesim poco prima della sua morte. Oylum, invece, sarà incinta del suo secondo figlio da Kahraman.

Yesim ha detto a Guzide di aver visto Tarik uccidere un suo socio

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a fine novembre in televisione, Guzide è andata a trovare Nermin, la vedova del dottore che l'aveva fatta partorire nel 1998, scoprendo che c'era un altro medico ad assistere alle partorienti.

Il giudice, invece, ha approvato l'istanza di scarcerazione di Selin in attesa del processo.

Yesim ha confessato a Guzide di aver ripreso Tarik mentre uccideva un suo socio ma di non avere il video. La protagonista ha chiesto a Tolga di recuperare la prova in grado di incastrarle l'ex marito.

Infine Sezai, dopo aver scoperto dell'aborto di Ipek, è andato da lei con l'intenzione di farla arrestare per la morte di Serra.