Tradimento si appresta a salutare il pubblico di Canale 5 con la messa in onda dell'ultima puntata in prima visione.

Dopo aver emozionato milioni di spettatori, le vicende di Guzide giungeranno al termine e per lei arriverà il momento di scoprire la verità sul figlio biologico.

Al momento, secondo quanto si apprende, l'ultima puntata della soap turca è in programma per venerdì 28 novembre.

Si avvicina il gran finale di sempre della soap Tradimento su Canale 5

Tra i titoli più seguiti su Canale 5, nel corso dell'ultima stagione di programmazione, c'è sicuramente Tradimento, la serie turca che in questi mesi di programmazione ha saputo conquistare il gradimento di una vasta fetta di spettatori, arrivando a toccare anche punte del 18% di share in prime time e oltre il 22% nella fascia pomeridiana.

Dopo la pausa estiva, Mediaset ha scelto di puntare sulla soap soltanto sulla fascia serale, così da allungare il momento del gran finale.

Le ultime puntate della seconda stagione sono state collocate al venerdì sera, contro Tale e Quale Show di Carlo Conti e adesso contro The Voice Senior condotto da Antonella Clerici.

Ecco quando c'è l'ultima puntata di Tradimento in prima visione su Canale 5

Contro l'agguerrita concorrenza degli show di intrattenimento di Rai 1, la soap opera si è difesa alla grande con una media di circa 2,2 milioni di spettatori a settimana, garantendo a Canale 5 di non crollare sotto la soglia del 14,50% di share.

Adesso, però, si avvicina il gran finale: Tradimento chiuderà i battenti venerdì 28 novembre con la messa in onda degli ultimi episodi in prima visione.

A dicembre, invece, la fascia serale del venerdì di Canale 5 sarà occupata dalla messa in onda di fiction, ma non si esclude che si possa puntare direttamente sul ritorno di Io sono Farah, l'altra serie turca di gran successo già sperimentata questa estate in daytime con ascolti record.

Guzide disperata sulla tomba del figlio nel finale della soap di Canale 5

Le anticipazioni sugli episodi conclusivi di Tradimento rivelano che Guzide scoprirà tutta la verità sul figlio biologico.

La donna si recherà dai genitori che avevano preso in custodia il bambino alla nascita e farà una scoperta che la lascerà attonita: suo figlio non c'è più.

L'ennesimo dramma per Guzide che, stravolta dalla disperazione, non potrà fare altro che piangere sulla tomba del figlio, chiedendogli perdono per tutto il male che gli è stato fatto.