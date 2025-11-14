Selin tornerà libera grazie all'intervento di Tolga in tribunale nella puntata di Tradimento in onda venerdì 21 novembre: "Mia moglie ha sbagliato anche per colpa mia", dirà, "Ora siamo felici".

Il giudice non sarà indifferente alle parole di Tolga e deciderà per istanza di scarcerazione. Nel frattempo, Sezai passerà la notte fuori dalla villa di Guzide e riuscirà a riconquistarla: la coppia più amata di Tradimento tornerà a far sognare. Infine, Yesim confiderà a Guzide che nella chiavetta aveva un video che incastrava Tarik per omicidio. Pur di fare giustizia, Guzide si rivolgerà a Tolga affinché recuperi il file cancellato da Yenersoy.

Sezai non si arrenderà e riconquisterà la sua amata Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide riunirà tutta la famiglia dopo l'addio di Kahraman a villa Dicleli e a tavola ci sarà anche Mualla. Quest'ultima riconoscerà di aver trattato Oylum come non meritava e chiederà perdono a tutti, pronta per un nuovo inizio. Nel frattempo, Sezai non avrà più intenzione di arrendersi con Guzide e andrà alla villa per riconciliarsi con lei. Quando vedrà la famiglia riunita, aspetterà nel parcheggio senza farsi vedere da nessuno. Guizide si accorgerà della presenza di Sezai e lo inviterà ad andare via, ma lui le dirà che resterà per tutto il tempo necessario. L'indomani, la donna vedrà che Sezai ha passato la notte fuori dalla sua villa e sarà molto colpita da questo gesto e lo inviterà ad entrare, fare una doccia e mangiare qualcosa.

La situazione tra Guzide e Sezai in Tradimento sembrerà risolta, ma la donna avrà ancora un grosso peso sul cuore: Che fine ha fatto suo figlio? A questo proposito, Guzide riuscirà a parlare con Nermin, la vedova del medico che l'ha aiutata a partorire e dall'incontro otterrà una preziosa informazione. La signora Nermin rivelerà a Guzide che nel 1998 c'era un altro medico ad assistere le partorienti. "Era un donnaiolo inaffidabile", dirà la donna, "Il dottor Lutfi". A quel punto Guzide inizierà a vedere una nuova luce e chiederà a Nermin dove poter trovare questo medico. La donna, però, saprà dirle solo che è stato radiato dall'albo dei medici.

Giuzide e Yeliz di nuovo alleate in Tradimento: dovranno recuperare il video che incastra Tarik

La puntata di Tradimento in onda venerdì 21 novembre sarà molto importante anche per Selin che si presenterà davanti al giudice per l'udienza in tribunale. Seduti ad assistere ci saranno Tolga, Oltan e Guzide che non lascerà da soli i suoi amici. Selin risponderà alle domande del giudice e gli dirà che ha ripreso il suo posto in famiglia. "Grazie a mio marito sto molto meglio", dirà la ragazza al giudice che le risponderà con una battuta piuttosto pungente: "Il marito che hai tentato di uccidere". A quel punto, Tolga chiederà di intervenire: "Mia moglie ha sbagliato anche per colpa mia", dirà il ragazzo, "Adesso siamo molto felici insieme".

Dopo le parole di Tolga, il giudice approverà l'istanza di scarcerazione: Selin affronterà il processo senza detenzione. Questo sarà un grande risultato per tutti e Oltan inviterà Guzide a festeggiare con loro. La donna, però, gli dirà che ha un appuntamento con Sezai ed è tornata con lui. Oltan confiderà a Guzide che lui invece divorzierà da Ipek visto che lei ha perso il bambino e non ha più obblighi nei suoi confronti. Più tardi, la donna tornerà alla villa e Yesim le rivelerà uno dei segreti meglio custoditi di Tradimento: Tarik ha ucciso un uomo e lei ha ripreso l'omicidio per ricattarlo. Guzide sarà molto delusa dal fatto che Yesim abbia tenuto per sé un segreto così importante, ma alla fine comprenderà le sue ragioni.

Il problema sorgerà quando Yesim le dirà che la chiavetta che conteneva il video è stata cancellata da Yenersoy e non possono più denunciarlo. A questo proposito, Giuzide si rivolgerà a Tolga e alla sua squadra, sperando che riescano a recuperare quel file per incastrare Tarik una volta per tutte.

Tolga e Selin: un nuovo inizio dopo una vita di tormenti

Nelle puntate precedenti di Tradimento, Selin è tornata a casa da Tolga per proseguire la sua pena ai domiciliari. La ragazza ha indossato un braccialetto elettronico e ha ricominciato la sua vita con suo marito. All'inizio, Selin ha chiesto a Tolga di divorziare perché le ha rovinato la vita, ma lui si è rifiutato. Al contrario, il figlio di Oltan si è avvicinato molto a Selin e si è detto davvero pronto a vivere il loro matrimonio come non lo hanno mai vissuto.

La complicità e la fiducia di Tolga e Selin è stata dimostrata da una richiesta un po' insolita della ragazza a suo marito. Selin ha pregato Tolga di manomettere il braccialetto per permetterle di andare al cimitero a trovare sua sorella Serra. Lui ha esitato un po', ma poi ha aiutato Selin ad evadere dai domiciliari per qualche ora. Nel suo tempo di libertà, la ragazza si è recata a casa di Ipek, l'assassina di sua sorella. In realtà Selin si è limitata ad augurare ogni male a Ipek e poi è tornata a casa da Tolga. Le parole di Selin si sono comunque rivelate profetiche: pochi minuti dopo, la figlia di Sezai ha avuto un malore e ha perso il bambino che aspettava da Oltan.