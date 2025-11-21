Yesim perderà la vita travolta da un tram nella puntata finale di Tradimento di venerdì 28 novembre: Oyku sarà adottata da Guzide. Le anticipazioni rivelano che il tragico destino di Yesim sarà simile a quello di Burcu, colei che aveva spinto sotto un treno in stazione. Il grave incidente si verificherà a un passo dal commissariato dove Yesim si era recata per costituirsi per il suo reato commesso molto tempo prima.

I sensi di colpa per il passato tormenteranno Yesim

Cresce l'attesa per l'ultima puntata di Tradimento che sarà trasmessa venerdì 28 novembre: le anticipazioni annunciano che sarà densa di colpi di scena.

Non ci sarà un lieto fine per alcuni protagonisti e Yesim sarà tra quelli che avranno un destino tragico. La madre di Oyku confiderà a Umit che non sta dormendo bene a causa di alcuni incubi che la perseguitano. A tormentare la donna, sarà il grande senso di colpa che continua a provare. La piccola Oyku vedrà al telegiornale la foto del suo amico Emre e scoprirà che il bambino è orfano. La bambina, turbata, confiderà a sua madre quello che ha visto e le dirà che ha capito che Burcu è morta. La tristezza di sua figlia risveglierà in Yesim i terribili ricordi del passato, quando, nella prima stagione di Tradimento, ha tolto la vita alla sua migliore amica. Dopo averci riflettuto bene, Yesim si renderà conto che non potrà andare avanti in quel modo e deciderà di costituirsi.

La donna avrà intenzione di andare alla polizia e denunciarsi come responsabile della morte di Burcu. La donna si recherà da Guzide che le spiegherà che Tarik è stato appena arrestato, grazie al video che lo incriminava per omicidio. "La giustizia può tardare, ma alla fine arriva sempre", dirà Guzide toccando un tasto dolente per Yesim. "Lui pensava che non sarebbe mai stato scoperto".

Il grande dolore di Umit e la nuova vita di Oyku

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Tradimento in onda venerdì 28 novembre, Yesim parlerà con Guzide e le chiederà perdono per gli errori commessi nei suoi confronti. Le parole di Yesim avranno il sapore di un addio: "Ho bisogno di sapere che mi hai perdonata", dirà in lacrime prima di abbracciare Guzide.

Yesim si volterà un'ultima volta verso di lei prima di andare via e poi tornerà alla piccola Oyku. Anche a sua figlia la donna farà un discorso che avrà l'aria di un addio, perché le raccomanderà di fidarsi solo di se stessa. "Forse devo andare all'estero per lavoro", dirà Yesim senza poter trattenere le lacrime. La bambina sarà molto dispiaciuta: "Non lasciarmi sola, sono ancora piccola". Madre e figlia si abbracceranno e poi Yesim uscirà di casa per recarsi alla stazione di polizia e costituirsi. La donna sarà a un passo dall'entrata, ma poi ripenserà alla giovane età di sua figlia e si concederà di aspettare ancora un po' per la denuncia. I colpi di scena di Tradimento non finiranno qui, perché Yesim si volterà per tornare a casa, ma dopo qualche passo un tram la investirà in pieno e per lei non si sarà scampo.

La tragica notizia della morte di Yesim arriverà come un fulmine a ciel sereno per Umit che sarà avvisato da Zeynep. La piccola Oyku perderà sua madre, ma non sarà mai sola. Ad occuparsi di lei saranno Guzide e la sua grande famiglia.

Lo strano destino di Yesim in Tradimento, investita come Burcu

Nella prima stagione di Tradimento, Yesim era molto diversa e ne ha combinate di tutti i colori pur di raggiungere i suoi obiettivi e la sua nemica numero uno era Guzide. La rivalità tra le due donne era causata da Tarik che dopo trent'anni di matrimonio con Guzide ha simulato le seconde nozze con Yesim ignara del fatto che fosse già sposato. Con una finta identità, Tarik aveva creato una doppia vita, ma quando il suo segreto è stato scoperto Yesim non ha voluto rinunciare a lui.

Pur di mettere fuori gioco Guzide e legare a sé Tarik, Yesim ha organizzato diversi piani con la complicità della sua amica a vicina di casa, Burcu. Quest'ultima, tuttavia, aveva uno scopo ben preciso nell'aiutare Yesim: raccogliere le prove contro di lei e consegnarle a Guzide per ottenere da lei la custodia di suo figlio. Quando Yesim ha scoperto che Burcu l'aveva ingannata non ha avuto nessuna pietà di lei. Dopo averla attirata in un punto cieco della metropolitana l'ha spinta sotto un treno togliendole la vita. Il delitto è sempre rimasto impunito.