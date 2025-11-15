Le anticipazioni di Tradimento, relative alla puntata in onda venerdì 21 novembre in prima serata, svelano che Oylum si renderà conto di non avere più con sé il suo cellulare e si preoccuperà, visto che il dispositivo contiene il video in cui rivela che il vero padre di Can è Tolga. A prendere il telefono è stata Oznur.

Neva aiuta Ipek a scappare

Le anticipazioni di Tradimento prendono il via dalla visita che Guzide farà alla vedova del dottore che l'aveva fatta partorire, in seguito alla quale scoprirà che in sala parto c'era anche un altro uomo, Lutfu Taninir.

Guzide comincerà le sue indagini sull'uomo che assisteva le partorienti.

Mentre Selin verrà scarcerata in attesa di processo, Yesim confesserà a Guzide di aver ripreso Tarik mentre uccideva un uomo, ma anche di non essere più in possesso del video. Guzide chiederà l'aiuto di Tolga affinché recuperi il video. Nel frattempo, Sezai, dopo aver scoperto che Ipek ha abortito, andrà a casa sua per consegnarla alla polizia. Neva, però, aiuterà Ipek a fuggire e Sezai non la troverà. Guzide, invece, troverà Lutfu, che messo alle strette confesserà che a scambiare i bambini alla nascita è stato Tarik, in quanto suo figlio era nato con una malformazione agli arti.

Guzide incastra Tarik

Kahraman andrà con Oylum a casa di Kadriye, ma scoprirà che quest'ultima è partita dopo aver venduto la casa.

Poco dopo, Oylum si renderà conto di non avere più con sé il suo cellulare e temerà che chi lo ha sottratto possa vedere il video in cui lei confessa che il vero padre di Can è Tolga. In effetti, a prendere il cellulare è stata Oznur, che immediatamente si recherà da Oltan per informarlo che Can è suo nipote. Oltan chiederà di incontrare subito Oylum.

Guzide, con l'aiuto di Nazan, tenderà una trappola a Tarik, al quale invieranno una mail anonima in cui verrà richiesta una somma di denaro in cambio del silenzio sullo scambio dei bambini. Quando Tarik si presenterà all'appuntamento richiesto, troverà un attore ingaggiato da Guzide che registrerà la sua inconsapevole confessione. Non appena Guzide si paleserà, Tarik fuggirà e Guzide passerà alle vie legali.

Sezai andrà alla polizia per denunciare la figlia, che nel frattempo si nasconderà con Neva in casa di Azra, ma dovrà fare i conti con i sensi di colpa. Guzide chiederà l'aiuto di Mualla per ritrovare il figlio biologico e, infine, Oltan incontrerà Oylum e le dirà di sapere la verità sulla paternità di Can.

Il gran finale di Tradimento

La puntata conclusiva di Tradimento è prevista per venerdì 28 novembre. Mancano dunque solo due appuntamenti con la serie, successivamente il venerdì sera di Canale 5 sarà dedicato alle fiction, ma non è escluso che un'altra serie turca possa prendere il posto di Tradimento, Io sono Farah per esempio, andata in onda già questa estate con ottimi risultati.