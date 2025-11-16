Le trame delle ultime puntate di Tradimento in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yesim perderà la vita investita da un tram. Oylum e Kahraman, invece, scopriranno di attendere il loro secondo bambino.

Yesim trova la morte investita da un tram

Guzide otterrà il video che dimostra l'omicidio commesso da Tarik, così chiamerà la polizia che arresterà l'avvocato. La donna, a questo punto, concentrerà le sue forze sul matrimonio con Sezai, ma i problemi non saranno ancora finiti. Tolga apprenderà di essere il padre del piccolo Can. La notizia sconvolgerà il giovane che penserà di rapire il bambino e portarlo all'estero insieme a Selin.

Tale piano fallirà miseramente quando Ipek gli sparerà per sbaglio durante un alterco con Oltan. Quest'ultimo assisterà impotente alla morte del suo primogenito.

Yesim, invece, sarà logorata dai sensi di colpa per aver spinto Burcu sotto un treno. La donna raggiungerà il commissariato per costituirsi, ma poi cambierà idea per paura di lasciare Oyku da sola. La sua esitazione costerà molto caro a Yesim, che verrà investita da un tram. Umit apparirà devastato dalla perdita della donna, così come la piccola Oyku.

Oylum aspetta il suo secondo bambino

Ci sarà poi un salto temporale di un anno e tutta la famiglia Yanersoy si radunerà per festeggiare il secondo compleanno di Can. Guzide manterrà la promessa fatta a Yesim, prendendosi cura di Oyku, la quale terrà sempre con sé il ritratto della sua sfortunata madre.

Oylum, invece, attenderà un altro bambino da Kahraman, mentre Guzide e Sezai vivranno felici insieme.

Intanto Mualla, Ilknur e Oltan ritroveranno l'equilibrio, apparendo più sereni e uniti. Il padre di Oltan offrirà un impiego a Selin dopo esser riuscita a sconfiggere i suoi problemi psicologici. Infine Ozan e Zeynep troveranno un momento di serenità dopo anni di tensioni.

Oylum ha chiesto a Celal di aiutarla a scoprire le sue origini

Nel frattempo, negli episodi di Tradimento andati in onda a metà novembre su Canale 5, Mualla ha detto a Celal di essere ancora scossa per l'allontanamento di Kahraman e per la sua scelta di non occuparsi più degli affari di famiglia. La donna ha deciso di recarsi da Guzide per convincere il giovane e Oylum a tornare a vivere da lei.

Kahraman e la moglie hanno accettato l'invito, ma lei è apparsa tormentata dal suo passato.

Oylum ha chiesto aiuto a Celal di scoprire la verità sul giorno della sua nascita. Kahraman, invece, ha incontrato Sezai per discutere del loro rapporto.