Il finale di Tradimento sarà contraddistinto da un evento drammatico che vedrà Tolga perdere la vita per mano di Ipek. La sua morte sconvolgerà tutti ed in particolare Oylum, la quale durante i funerali, si inginocchierà sulla sua tomba chiedendogli perdono per avergli tenuto nascosta la verità sul piccolo Can. In preda ai rimpianti e ai rimorsi, Oylum gli prometterà che d'ora in avanti racconterà al bambino che uomo splendido era suo padre.

Oylum distrutta dal dolore per la morte di Tolga

Dramma in vista nelle puntate conclusive di Tradimento, che andranno in onda a breve su Canale 5.

Tolga perderà la vita a seguito di un colpo di pistola sparato da Ipek. Mentre quest'ultima verrà arrestata, Oltan sarà disperato per la perdita del suo unico figlio. Anche Selin e Oylum saranno devastate dal dolore e, in questo momento così straziante per entrambe, riusciranno a mettere da parte i rancori del passato mostrandosi unite durante i funerali di Tolga. Le scene conclusive saranno commoventi ma lasceranno spazio anche alla possibilità che un evento così drammatico possa portare alla riconciliazione tra diversi personaggi.

Oylum crolla sulla tomba di Tolga: 'Can non ti dimenticherà'

Il giorno del funerale di Tolga sarà uno dei momenti più strazianti della serie dove Oylum riuscirà finalmente a chiedere perdono al suo ex per avergli tenuto nascosta la verità sulla paternità di Can.

Lei non aveva mai voluto dirgli che il bambino era suo figlio e questa verità celata ora le pesarà come un macigno. In lacrime, la figlia di Guzide si inginocchierà sulla tomba dell'uomo che ha amato più di tutti nella sua vita e dopo avergli chiesto scusa gli farà una promessa: "Can saprà sempre chi è suo padre e non ti dimenticherà". Durante le esequie ci sarà anche un abbraccio commovente tra Oylum e Selin le quali, in questa drammatica circostanza si mostreranno unite, si abbracceranno e lasceranno da parte i rancori del passato. Anche Guzide nel finale di stagione si troverà a dover piangere su una tomba: si tratta di quella del suo figlio biologico, che l'ex giudice scoprirà essere deceduto in tenera età.

Il gran finale di Tradimento in onda, presumibilmente, il 28 novembre

Mediaset non ha ancora confermato la data ma è presumibile che la puntata finale della serie tv turca possa andare in onda venerdì 28 novembre sempre in prima serata su Canale 5. Si conclude dopo un anno di messa in onda questo avvincente sceneggiato turco, che tanto ha appassionato il pubblico italiano con una media di 2 milioni di telespettatori e uno share del 16% a puntata. Dal primo venerdì di dicembre, al posto di Tradimento, su Canale 5 dovrebbe andare in onda Io sono Farah, altra soap turca di successo con protagonista Demet Ozdemir.