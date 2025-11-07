Guzide sarà sconvolta quando scoprirà la verità sul suo figlio naturale nelle prossime puntate di Tradimento: 'È nato disabile e Tarik voleva sbarazzarsene".

Le anticipazioni rivelano che Guzide saprà tutto dal padre naturale di Oylum, un medico che con la sua amante aveva concepito una figlia. L'uomo racconterà di aver dato quella bambina a Tarik, perché lui aveva appena avuto da Guzide un figlio disabile che non voleva crescere.

Guzide troverà il dottore Lutfi che gli rivelerà tutto su suo figlio

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per Guzide arriverà il momento della verità su suo figlio.

Dopo aver scoperto che neanche Dundar è sangue del suo sangue, Guzide deciderà di andare a fondo e scoprire cosa è successo dopo il parto del figlio che è stato scambiato con Oylum. Quando Guzide scoprirà che l'ostetrica che avrebbe potuto darle informazioni preziose è morta, non saprà più cosa fare. Ad uccidere la donna sarà Tarik, privandola delle medicine salvavita, ma nessuno sospetterà di lui e anche questa volta l'uomo la farà franca. A stare accanto a Guzide sarà la sua amica Nazan, l'unica di cui la donna si fida, che la accompagnerà a casa del dottor Lutfi Tanynir. All'epoca dei fatti, l'uomo aiutava le donne con qualche problema a partorire fuori dall'ospedale e Guzide conterà sulla sua memoria per cercare le sue risposte.

La donna, infatti, avrà la certezza che Oylum sia nata fuori dall'ospedale, perché i bambini nati nella struttura sono stati tutti trovati. Quando Guzide e Nazan arriveranno a casa del medico saranno piuttosto scoraggiate, perché la sua domestica spiegherà che Lutfi è malato di Alzheimer e non è lucido. "Non ricorda nulla", dirà la donna, "Non credo che Lutfi vi aiuterà". Guzide non si arrenderà e deciderà di provare ugualmente a parlare con il medico.

Guzide alla ricerca della verità sul figlio perduto

Nelle prossime puntate di Tradimento, Guzide e Nazan entreranno in casa del medico che le farà accomodare come se le conoscesse. La memoria di Lutfi, infatti, gli farà identificare Nazan con la sua ex moglie.

L'uomo sarà molto gentile con Nazan e le farà molti complimenti, ma quando metterà a fuoco Guzide cambierà tono. "Cosa ci fai qui?" le chiederà stizzito mentre ricorderà a Nazan che hanno litigato per causa sua. L'uomo dimostrerà di avere una memoria di ferro per quanto riguarda il passato, anche se nel presente non riconosce le persone. Lui vedrà in Guzide Dilek, la donna che ha causato la fine del suo matrimonio: "Hai distrutto la mia famiglia", dirà. Lutfi ricorderà quando Dilek, la sua amante, è rimasta incinta e non voleva tenere il bambino. "Alla fine l'ho dato all'avvocato di Istanbul", dirà Lutfi, lasciando intendere di parlare di Tarik. Guzide sarà senza parole quando il medico le continuerà a parlare di Tarik: "Suo figlio è nato disabile e voleva sbarazzarsene".

La donna sarà sconvolta nell'apprendere che suo marito ha sostituito il suo bambino con Oylum e per anni ha finto di non sapere niente. Guzide uscirà da quella casa in preda ad una crisi di pianto e Nazan proverà a consolarla. "Come ha potuto Tarik?" continuerà a ripetere tra le lacrime, "Come posso vivere?". Guzide sarà letteralmente distrutta e la sua amica non avrà parole per lenire il suo dolore.

Tarik ha mentito sin dall'inizio di Tradimento

Nelle puntate precedenti, Guzide ha scoperto per caso che Oylum non era la sua figlia naturale. Tutto è iniziato quando la ragazza, ricoverata in ospedale, ha avuto bisogno di una trasfusione di sangue. Tarik ha fatto una scenata di gelosia a sua moglie, fingendosi offeso e insinuando che Guzide lo avesse tradito.

Poi, il medico ha chiarito tutto: Oylum non è figlia di nessuno dei due tra lui. Tarik ha dimostrato di essere un abile bugiardo perché per mesi ha finto di non sapere nulla di quella storia. L'uomo, al contrario si è impegnato accanto a Guzide nel cercare suo figlio naturale. Lui, invece, è stato l'artefice di tutto e questo la sua ex moglie non potrà proprio perdonarglielo.