Neva scapperà lasciando da sola Ipek nell'ultima puntata di Tradimento che andrà in onda venerdì 28 novembre in prima serata.

Le anticipazioni rivelano che Ipek si recherà in albergo da Oltan e sarà armata. In lacrime e fuori di sé, la ragazza ricorderà la grande sofferenza che ha vissuto in famiglia e Oltan non riuscirà a calmarla. L'arrivo di Tolga segnerà la tragedia: il ragazzo proverà a disarmare Ipek, ma il proiettile gli toglierà la vita.

L'ultima disperata fuga di Ipek

Le anticipazioni di Tradimento annunciano un gran finale che terrà con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo.

Tutti i nodi si scioglieranno e per i protagonisti ci saranno momenti drammatici e dure verità da accettare. Ipek continuerà a portare avanti il suo piano folle con il sequestro di Azra. La nonna Neva si renderà conto della pericolosità della ragazza e aspetterà che si addormenti per scappare. Quando Ipek si accorgerà di tutto sarà a dir poco furiosa e uscirà di casa lasciando Azra legata e senza telefono. Nel frattempo, Sezai si rivolgerà alla polizia che andrà a fare un'irruzione a casa di Ipek, ma di lei non vi sarà traccia. Azra sarà liberata e comunicherà alla polizia che l'obiettivo della ricercata è Oltan. Sezai avviserà subito l'imprenditore per telefono, ma lui non sarà affatto preoccupato o spaventato.

Come dirà Azra, il punto debole di Ipek resterà sempre Oltan: la ragazza non potrà andare via senza prima essersi vendicata di lui. Ipek riuscirà a introdursi nell'albergo dell'uomo travestendosi da inserviente.

L'ultimo faccia a faccia di Ipek e Oltan finirà in tragedia

Nell'ultima puntata di Tradimento in onda venerdì 28 novembre, Ipek arriverà nella stanza di Oltan, armata e fuori di sé. "Non mi amavi?" gli chiederà puntando la pistola, "Io non ho mai amato nessuno come te". Ipek non abbasserà l'arma e continuerà a tenere Oltan sotto tiro mentre gli racconterà i traumi che l'hanno portata a diventare così ossessionata. In lacrime, la ragazza parlerà della sua famiglia e di sua madre che l'ha lasciata sola.

Oltan proverà a restare lucido e non fare passi falsi, ma a un certo punto arriverà Tolga. Quest'ultimo, senza farsi vedere, proverà ad avvicinarsi a Ipek per disarmarla. Tutto, però, finirà in tragedia perché partirà un colpo che prenderà Tolga in pieno petto e gli toglierà la vita.

Si conclude Tradimento, una delle serie più amate di Canale 5

Tradimento ha conquistato il cuore di molti telespettatori sin dalla prima stagione, andata in onda il pomeriggio subito dopo la fine di Endless Love. La protagonista, Guzide, era già molto amata in Italia grazie al personaggio di Hünkar Yaman. La trama avvincente e la bravura degli attori hanno contribuito al grande successo di Tradimento che è arrivato in prima serata senza mai deludere negli ascolti.

Dal prossimo venerdì 5 dicembre, andrà in onda Io sono Farah e Mediaset spera di raddoppiare il successo puntando sempre su serie turche di grande spessore in cui sentimenti e thriller si fondono nella giusta dose.