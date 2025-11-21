Nell’ultima puntata di Tradimento in onda su Canale 5 venerdì 28 novembre 2025, Tolga e Yesim perderanno la vita tragicamente. Ipek e Tarik invece finiranno in prigione con l’accusa di omicidio.

Neva fugge, Ipek fa perdere le sue tracce dopo aver minacciato Azra

Dopo aver aiutato Ipek a introdursi a casa di Azra, Neva si darà alla fuga. A quel punto, Ipek minaccerà Azra con una pistola e dopo averla costretta a rivelarle il pin delle sue carte di credito, si nasconderà in un hotel.

Non appena verrà liberata dagli inquilini del condominio, Azra farà sapere alle forze dell’ordine di essere stata sequestrata da Ipek.

Tuttavia, di quest’ultima non ci sarà nessuna traccia, appena la polizia farà irruzione nell’albergo in cui si è rifugiata.

Tolga scopre che il piccolo Can è suo figlio

Finalmente, Tolga decifrerà il filmato che incastra Tarık per l’omicidio del socio Korkmaz e lo consegnerà Güzin. Quest’ultima vendicherà la morte del figlio, facendo arrestare Tarik, anche se le chiederà perdono.

Sempre a proposito di Tolga, dopo aver ascoltato una conversazione tra suo padre Oltan e Mualla sul piccolo Can, si recherà alla villa dei Dicleli e costringerà la domestica Oznur a dirgli la verità, appena la sorprenderà intenta a partire. Tolga verrà a conoscenza di essere il vero padre di Can, il figlio di Oylum. A quel punto, Tolga pianificherà di scappare con il bambino e la moglie Selin, alla quale dichiarerà il suo amore.

Intanto, Oylum scoprirà che il suo padre biologico affetto da Alzheimer è deceduto.

Ipek uccide Tolga per errore, Yesim travolta da un tram

In seguito, Ipek affronterà Oltan e puntandogli contro la sua arma da fuoco esigerà sapere se l’abbia mai amata. Nello stesso istante, Tolga entrerà nell’ufficio del padre e morirà sul colpo, appena riceverà un colpo di pistola da Ipek per errore. Dopo l’arrivo di suo padre Sezai, Ipek verrà arrestata.

Infine, Yesim vorrà confessare alla polizia di essere la responsabile del decesso della sua defunta amica Burcu. Poco dopo, la donna cambierà idea per rimanere accanto alla figlia Oyku, ma purtroppo verrà travolta da un tram mentre attraverserà la strada, e il tragico incidente non le lascerà scampo.

Riepilogo: Sezai aveva costretto la figlia Ipek a costituirsi

In precedenza, Sezai aveva dato un ultimatum alla figlia Ipek, per averla costretta a costituirsi alla polizia per la morte di Serra entro tre giorni, altrimenti l’avrebbe denunciata.

Messa alle strette dal padre, Ipek aveva cercato di manipolarlo, rivelandogli di aspettare un figlio dall’ex fidanzato Oltan. A quel punto, quest’ultimo è stato costretto ad assumersi le proprie responsabilità, visto che Sezai l’ha obbligato a sposare Ipek.