La trama della puntata di Tradimento in programma venerdì 14 novembre in prima visione su Canale 5 racconta che Dundar preleverà Oyku da scuola con l'intenzione di attirare Yesim a casa sua. Selin, intanto, tornerà in libertà dopo che verrà accettata la sua richiesta di scarcerazione da parte del giudice.

Dundar preleva Oyku da scuola

Mualla apparirà distrutta dopo che Kahraman ha lasciato la casa e rinunciato a gestire gli affari di famiglia. La donna vorrà convincere Guzide a chiedere ad Oylum e suo nipote di tornare a stare con lei. Allo stesso tempo, Kahraman ammetterà di essere in difficoltà con Sezai dopo aver scoperto che è suo padre.

Intanto l'avvocato arriverà in tribunale per l'udienza di divorzio con Guzide e dichiarerà di non volerla lasciare.

Dundar, nel frattempo, porterà Oyku a casa sua dopo averla prelevata da scuola, mentre Kahraman e Oylum verranno invitati a cena da Guzide. In questa circostanza, Mualla porgerà le scuse al nipote e la nuora per averli creato tanto dolore. Allo stesso tempo, Umit concluderà il suo lavoro alla festa di compleanno di Asya con un inaspettato successo anche tra le ragazzine invitate.

Selin viene scarcerata

Dundar preparerà una cena per Yesim che però non apparirà contenta della sua iniziativa. Allo stesso tempo, Tarik raggiungerà Guzide, credendo che Ozan abbia prelevato Oyku da scuola ma verrà cacciato in malo modo.

L'avvocato andrà da Yesim, pensando che sia stato Dundar ma non riuscirà a rintracciarlo.

Intanto Guzide farà la conoscenza di Nermin, la vedova del ginecologo che l'aveva fatta partorire, scoprendo che nel 1998 c'era un altro medico in ospedale. La donna avrà poi un incontro con Yesim, la quale le confiderà di aver visto un video in cui Tarik uccide un uomo. Quindi Guzide chiederà a Tolga di recuperare il filmato.

Infine la giudice accoglierà la richiesta di scarcerazione di Selin, mentre Sezai pretenderà che Ipek si consegni alla polizia per l'omicidio di Serra.

Un riepilogo: Guzide e Ozan hanno trovato Cemile morta

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a inizio novembre su Canale 5, Ipek ha avuto un aborto spontaneo dopo le minacce ricevute da Selin.

Quest'ultima è fuggita dagli arresti domiciliari con la scusa di recarsi a pregare sulla tomba della sorella Serra.

Kadriye, invece, ha scoperto che Kahraman ha la stessa voglia di Sezai su una spalla, capendo così che sono figlio e padre.

Tarik, intanto, ha parlato con l'ostetrica Cemile, la quale ha accusato un malore. L'avvocato ha lasciato morire la donna dopo aver capito che aveva scoperto il suo coinvolgimento nello scambio dei neonati. Poi Guzide e Ozan hanno trovato Cemile morta, apparentemente per un infarto fulminante.