Gli spoiler del nuovo appuntamento di Tradimento, previsto per venerdì 14 novembre in prima visione su Canale 5, rivelano che Sezai informerà Guzide di non voler divorziare da lei. Mualla, intanto, porgerà le sue scuse a Guzide, Kahraman e Oylum per il male che ha fatto loro in passato.

Sezai dice a Guzide di non voler divorziare da lei

Mualla apparirà demoralizzata perché Kahraman ha deciso di andare via di casa e di non occuparsi più degli affari di famiglia. La donna sfogherà tutto il proprio rammarico con Celal, poi raggiungerà casa di Guzide per supplicare Kahraman e Oylum di tornare a vivere da lei.

I due giovani accetteranno la proposta di Mualla.

Intanto Oylum vorrà sapere di più su cosa avvenne il giorno della propria nascita, pertanto chiederà a Celal di aiutarla a scoprire le sue vere origini.

Kahraman, nel frattempo, incontrerà Sezai, a cui ammetterà di sentirsi molto in difficoltà perché non riesce ancora a sentirlo come suo papà. Allo stesso tempo, inoltre, l'avvocato dovrà affrontare l'udienza di tribunale per discutere sul divorzio da Guzide. In tale circostanza l'uomo dichiarerà alla moglie di non aver intenzione di divorziare da lei perché la ama ancora.

Mualla chiede perdono a Kahraman, Guzide e Oylum

Dundar raggiungerà la scuola di Oyku, riuscendo a portarla a casa sua a causa di un malinteso nato tra l'insegnante e Tarik.

Quest'ultimo raggiungerà Guzide, credendo che abbia la sua bambina, ma non trovandola andrà da Yesim. La donna sarà costretta a inventare una bugia pur di non far scoprire a Tarik che Oyku era stata presa da Dundar.

Kahraman e Oyku, invece, si presenteranno a cena a casa di Guzide, dove farà il suo arrivo anche Mualla. In questo frangente, quest'ultima chiederà scusa sia alla giudice che alla coppia per il dolore che ha causato loro.

Infine Umit otterrà un discreto successo nell'organizzazione di una festa di compleanno per una ragazza.

Oltan ha chiesto il divorzio a Ipek

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Tradimento andati in onda ad inizio novembre su Canale 5, Tarik è andato a parlare di nascosto con Cemile, la quale ha capito che lui è coinvolto nello scambio dei neonati, avvenuto durante il parto di Guzide molti anni prima.

L'ostetrica ha accusato un improvviso malore e ha chiesto a Tarik di passarle la medicina salvavita per il cuore. Ma l'avvocato ha lasciato morire la donna per paura che rivelasse la verità. Poco dopo Guzide e Ozan hanno trovato la donna deceduta apparentemente per un infarto. La giudice però ha capito immediatamente che dietro la disgrazia si cela un mistero.

Infine Oltan ha mandato l'avvocato a chiedere il divorzio da Ipek, dopo aver appreso che ha abortito il figlio che aspettava da lui.