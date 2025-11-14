Le anticipazioni di Tradimento annunciano problemi in vista per due protagoniste. Nella puntata in onda venerdì 21 novembre alle 21:20 su Canale 5, Guzide sarà sempre più alla disperata ricerca di suo figlio e avvierà indagini su Lutfu Taninir. Intanto, Oylum perderà il telefono e sarà sconvolta poiché qualcuno, trovandolo, potrebbe scoprire il video in cui afferma che Can è in realtà il figlio biologico di Tolga.

Guzide indaga su Lutfu Taninir

Guzide non si rassegnerà all’idea di non sapere chi sia il bambino scambiato subito dopo il parto di Oylum e proseguirà nelle sue ricerche.

L’avvocata si recherà da Nermin, vedova del medico che anni prima si era occupato del parto del suo secondogenito. Durante il colloquio con la donna, Guzide scoprirà un dettaglio che fino a quel momento le era rimasto oscuro. Oltre al defunto marito di Nermin, in ospedale quel giorno era in servizio anche Lutfu Taninir, un uomo che si occupava delle partorienti e le assisteva nei delicati momenti del travaglio. Pertanto, Guzide inizierà a indagare su questo misterioso personaggio.

Oylum teme che la paternità di Can venga scoperta

Oylum si renderà conto di aver perso il telefono. Sarà disperata, non tanto per il cellulare, quanto per ciò che contiene: il video in cui ammetteva la verità sulla paternità del piccolo Can.

È bene ricordare che Oylum aveva registrato un filmato per ricattare tempo prima Mualla, minacciandola di rivelare a tutti che Can non è figlio di Behram, come era stato fatto credere, ma di Tolga. Pertanto la moglie di Kahraman avrà paura che qualcuno possa accedere al dispositivo e scoprire il video, mettendo a rischio i delicati equilibri nei rapporti con Tolga e Selin. Sezai, invece, sarà tormentato dalle sue ultime azioni: l’avvocato ha denunciato sua figlia Ipek e dovrà fare i conti con la propria coscienza, chiedendosi se abbia davvero preso la decisione giusta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Selin ha minacciato Ipek

Nelle scorse puntate di Tradimento, trasmesse su Canale 5, Selin ha ottenuto la possibilità di tornare a casa, ma sotto stretta sorveglianza grazie a una cavigliera elettronica, che ne controlla i movimenti.

Con un pretesto, è riuscita a convincere Tolga a intervenire sul dispositivo, fingendo di voler rendere omaggio alla sorella Serra al cimitero. In realtà, approfittando di un momento di distrazione del marito, Selin ha colto l’occasione per fuggire e dirigersi da Ipek, con l’intenzione di intimidirla. La giovane è responsabile della tragica fine di Serra, spinta giù dalle scale. Il faccia a faccia tra le due ragazze si è trasformato rapidamente in uno scontro acceso: le parole minacciose di Selin hanno destabilizzato Ipek, fino a provocarle un grave malessere, una perdita di sangue e il successivo aborto.