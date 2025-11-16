Gli spoiler del nuovo appuntamento di Tradimento, previsto venerdì 21 novembre su Canale 5, raccontano che Oltan scoprirà che il piccolo Can è suo nipote grazie a una rivelazione di Oznur. Sezai, invece, denuncerà Ipek per l'omicidio di Serra.

Sezai vuole consegnare Ipek alla polizia

Yesim confesserà a Guzide di aver ripreso Tarik mentre uccideva Korkmaz, ma di non avere più il video capace di incastrarlo. Guzide, pensando alle abilità informatiche di Tolga, gli chiederà di riuscire a ritrovare quel video.

Sezai, invece, avrà intenzione di accompagnare Ipek in commissariato e denunciarla per l'omicidio di Serra.

Avrà intenzione di farlo perché ha scoperto che la ragazza ha avuto un aborto. Tuttavia, Neva aiuterà la ragazza a scappare prima dell'arrivo dell'uomo.

Guzide scoprirà che è stato Tarik a dare via il suo figlio biologico, poiché nato con delle malformazioni.

Oltan apprende che il piccolo Can è suo nipote

Kahraman e Oylum, invece, scopriranno che Kadriye è andata via e che ha venduto la casa. Oylum avrà anche altri problemi: si renderà conto di aver perso il telefono che conteneva il video in cui svela che Tolga è il padre del piccolo Can. Sarà Oznur a trovare il telefono e a consegnarlo a Oltan per metterlo al corrente del fatto che il bambino è suo nipote. L'imprenditore sarà talmente sconvolto da chiedere subito un confronto con Oylum.

Guzide e Nazan, invece, metteranno in azione una trappola ai danni di Tarik, inviandogli un'e-mail anonima in cui gli chiederanno dei soldi in cambio del silenzio in merito allo scambio dei bambini avvenuto quando è nata Oylum. L’avvocato raggiungerà il luogo dello scambio, dove troverà Cengiz intento a registrare l’intera conversazione. Tarik riuscirà a fuggire poco prima dell’arrivo di Nazan e Guzide. Quest'ultima sarà costretta ad andare avanti per vie legali. La giudice, pur di ritrovare suo figlio biologico, arriverà a chiedere aiuto anche a Mualla.

Ipek e Neva troveranno riparo nell'appartamento di Azra, mentre Sezai denuncerà la figlia per l'omicidio di Serra: dovrà fare i conti con la sua coscienza per averla denunciata.

Kahraman ha chiesto scusa a Mualla

Negli ultimi episodi di Tradimento andati in onda su Canale 5, Kahraman è tornato da Mualla per chiederle scusa del suo comportamento. Dopo aver scoperto di essere il vero figlio di Sezai, il giovane ha lasciato tutte le ricchezze dei Dicleli. Mualla, però, non ha creduto all’esito del test del Dna e si è lasciata andare a un pianto disperato. In seguito, ha confidato a Celal di voler convincere Kahraman a tornare a casa e ha deciso di recarsi da Guzide. Kahraman e Oylum, toccati dal gesto della donna, hanno accettato di tornare nella tenuta insieme al piccolo Can.