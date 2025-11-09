Nella puntata di Tradimento, in onda venerdì 14 novembre in prima serata, Sezai andrà a casa di Ipek dopo aver saputo del suo aborto. Vorrà consegnarla alla polizia per l'omicidio di Serra, ma non la troverà perché Neva la aiuterà a fuggire.

Kahraman incontra Sezai

Mualla sarà triste dopo l'addio di Kahraman e della sua famiglia. Dopo essersi sfogata con Celal riguardo alla situazione, andrà a casa di Guzide e chiederà al nipote e a Oylum di tornare a vivere con lei, portando ovviamente il piccolo Can. Loro accetteranno e Oylum coglierà l'occasione di chiedere a Celal di continuare a indagare su chi siano i suoi veri genitori.

Anche per Kahraman giungerà il momento di affrontare Sezai, ma dirà al suo vero padre di non riuscire ancora a vederlo nella nuova veste di genitore. Sezai, tra l'altro, dovrà affrontare l'udienza per il divorzio da Guzide, ma dopo aver dichiarato ancora il suo amore alla donna, aggiungerà di non avere alcuna intenzione di divorziare.

Dundar andrà a scuola da Oyku e riuscirà a portare via la bimba, sfruttando un malinteso con la maestra. Nel frattempo, a una cena a casa di Guzide in cui sono stati invitati Oylum, Kahraman e il bambino, si presenterà anche Mualla. Quest'ultima porterà tante pietanze in onore di Guzide, alla quale chiederà scusa per tutto il male fatto alla sua famiglia, lasciando però qualche dubbio sulla sincerità delle sue parole.

Alla cena si aggiungerà anche Umit, il quale sarà felice del successo ottenuto sul lavoro durante la festa di compleanno di una bambina.

Dundar porta Oyku a casa

Dundar porterà a casa Oyku e con lei preparerà una cena a sorpresa per Yesim, ma lei non ne sarà felice. Intanto Tarik, credendo che ad aver preso la figlia a scuola sia stato Ozan, andrà da Guzide ma verrà cacciato via. Poi si recherà a casa di Yesim, dove, grazie all’avvertimento di Umit sull’arrivo dell’uomo e a una bugia di Oyku, Tarik non si accorgerà che in casa c’è anche Dundar.

Guzide parlerà con la vedova del medico che l'ha fatta partorire, scoprendo della presenza in sala parto nel 1998 anche di un altro uomo su cui comincerà a indagare.

Intanto, Selin verrà scarcerata in attesa del processo. Yesim affermerà di aver ripreso Tarik mentre uccideva un uomo, ma di non essere più in possesso di quel video. Guzide chiederà l'aiuto di Tolga per poterlo recuperare. Infine, Sezai, dopo aver appreso della notizia dell'aborto della figlia, andrà a casa di Ipek per consegnarla alla polizia per l'omicidio di Serra. Ipek, però, sarà già fuggita grazie all'aiuto di Neva.

Riassunto del 7 novembre

Nella puntata di Tradimento del 7 novembre, mentre Tolga e Selin si sono riavvicinati, Tarik e Yesim hanno firmato il divorzio. Tarik, però, ha concesso all'ex moglie e alla figlia di vivere in casa loro, purché non entri nessun altro a parte loro due.

Kahraman ha abbandonato la madre a casa sua accusando Kadriye di aver sempre mentito su chi sia il suo vero padre. Poi, dopo aver detto a Mualla che Sezai è suo padre biologico, ha lasciato la casa della zia con tutta la sua famiglia.