La trama dell'ultima puntata di Tradimento trasmessa venerdì 28 novembre in prima serata su Canale 5 raccontano che Ipek minaccerà Azra, alla quale chiederà ospitalità per fuggire dalla polizia per la morte di Serra. Oltan, invece, esalerà l'ultimo respiro tra le braccia di suo padre Oltan.

Ipek decide di vendicarsi di Azra

Ipek deciderà di vendicarsi di Azra grazie a Neva. La donna minaccerà la nipote di Tarik con un'arma da fuoco dopo averla sequestrata in casa. La scena non piacerà a Neva, che preferirà darsi alla fuga.

Guzide, intanto, scoprirà che il suo vero figlio è morto a causa di alcune malformazioni incompatibili con la vita grazie all'aiuto di Mualla e Celal.

Tolga, invece, riuscirà a mettere le mani sul filmato che dimostra che Tarik ha ucciso il suo socio in affari. Il giovane consegnerà la prova a Guzide, che denuncerà il suo ex marito alla polizia. Tolga scoprirà poi che il piccolo Can è suo figlio, udendo una conversazione tra Mualla e Oltan. L'uomo rivelerà a Selin di voler rapire il bambino e scappare lontano dalla Turchia.

Tolga perde la vita tra le braccia di Oltan

Successivamente Ipek raggiungerà l'ufficio di Oltan, al quale chiederà se l'abbia mai amata. I due daranno vita ad una violenta discussione che sarà interrotta dall'arrivo di Tolga. Quest'ultimo verrà ferito da un colpo di pistola sparato accidentalmente da Ipek. Tolga perderà la vita tra le braccia di suo padre Oltan.

Yesim, invece, deciderà di confessare l'omicidio di Burcu alla polizia ma poi cambierà idea per non lasciare Oyku da sola. Poco dopo, la donna verrà travolta da un tram, trovando la morte.

Un anno dopo, Sezai e Guzide appariranno sereni e felici nel prendersi cura di Oyku. La coppia con tutta la famiglia riunita festeggerà il secondo compleanno di Can.

Oylum è apparsa preoccupata per aver perso il suo telefono

Nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a su Canale 5, Oylum è apparsa molto preoccupata dopo aver perso il suo telefono. La donna ha temuto che qualcuno potesse vedere il filmato al suo interno dove dichiara la verità in merito alla paternità del piccolo Can. Le paure sono diventare realtà quando Oznur ha consegnato il telefono a Oltan, che ha scoperto di essere il nonno del bambino.

Yesim, invece, ha detto a Guzide di aver visto Tarik uccidere il suo socio ma di non avere il filmato per incastrarlo. La protagonista ha chiesto ad Oltan di aiutarla a rintracciare la prova necessaria per fare arrestare il suo ex marito.

Infine Sezai ha voluto portare Ipek in commissariato per denunciarla per la morte di Serra. Neva ha scoperto le intenzioni dell'avvocato e ha aiutato la ragazza a scappare.