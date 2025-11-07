Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 14 novembre su Canale 5, Mualla riuscirà a convincere Kahraman e Oylum a tornare a vivere alla villa, mentre Sezai dichiarerà in tribunale di non voler divorziare da Guzide in quanto ancora innamorato di lei. Successivamente l'uomo deciderà di denunciare Ipek alla Polizia per l'omicidio di Serra.

Sezai non vuole divorziare da Guzide

Le anticipazioni raccontano che Kahraman avrà un confronto con Sezai, durante il quale gli confesserà di non riuscire a considerarlo un vero padre, e che ci vorrà un po' di tempo per fare in modo che ciò accada.

Nel corso dei nuovi appuntamenti di Tradimento, inoltre, Sezai dovrà affrontare anche il divorzio da Guzide. Durante la prima udienza in tribunale, però l'uomo farà un passo indietro comunicando al giudice di voler recuperare il rapporto con sua moglie.

Nel mentre, Kahraman e Oylum decideranno di tornare a vivere con Mualla. Ma non è tutto.

Sezai denuncia Ipek per omicidio, la figlia fugge

Le anticipazioni rivelano inoltre che Guzide scoprirà che il giorno in cui aveva partorito era presente anche un altro ostetrico di nome Lutfu e cercherà di mettersi in contatto con lui. L'obiettivo della donna sarà quello di scoprire finalmente la verità sullo scambio di culle e trovare suo figlio biologico.

Sezai, dopo aver appreso dell'aborto di Ipek, sarà deciso a denunciarla alla polizia per l'omicidio di Serra. L'uomo andrà quindi a casa della figlia per informarla, ma quando arriverà sul posto, Ipek con l'aiuto di Neva si darà alla fuga.

Nel frattempo, Yesim confesserà a Guzide che Tarik, tempo prima, aveva ucciso il suo ex socio in affari e che lei aveva ripreso tutto con il cellulare. La madre di Oyku dirà però all'ex giudice che il video è stato cancellato. Guzide, senza farsi prendere dal panico, chiederà aiuto a Tolga per riuscire a recuperarlo.

Quando finisce Tradimento: l'ultima puntata dovrebbe andare in onda a fine novembre

Si ipotizza che la puntata finale di Tradimento possa andare in onda venerdì 28 novembre in prima serata su Canale 5.

Mancano davvero poche puntate alla conclusione della seconda e ultima stagione della Serie Tv turca che tanto ha appassionato il pubblico italiano. Sin dal suo esordio, avvenuto il 1° dicembre 2024, lo sceneggiato con Vahide Percin è entrato nel cuore degli italiani registrando una media intorno ai 2 milioni di telespettatori a puntata.