Oylum andrà a trovare il suo padre biologico ma non farà in tempo a parlare con lui nell'ultima puntata di Tradimento di venerdì 28 novembre.

Le anticipazioni rivelano che la ragazza scoprirà che suo padre ha perso la vita la notte precedente alla sua visita, ma andrà ugualmente da lui. "Non so se potrò perdonarti", dirà in lacrime, "Ma comunque grazie a te ho avuto una famiglia stupenda". Kahraman starà accanto a sua moglie in questo momento difficile.

Celal troverà i genitori biologici di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per Oylum arriverà il momento di fare i conti con il suo passato.

Celal, infatti, si recherà da lei con tutte le risposte che cercava sui suoi genitori biologici. A stare accanto a Oylum ci sarà come sempre Kahraman che apprenderà insieme a lei la verità sulla sua nascita. Celal spiegherà alla ragazza che ha trovato i suoi genitori, ma sua madre è morta cinque anni fa. "Era una brava donna", dirà, "Ma si è innamorata di un uomo sposato ed è rimata incinta di te". Celal continuerà a parlare della madre di Oylum, spiegando che poco dopo il parto suo padre l'ha strappata dalle braccia della mamma per darla a Tarik. "La donna si è ammalata di depressione e cinque anni fa è morta", dirà ancora Celal, "Appena so dove si trova la tomba te lo faccio sapere". Per quanto riguarda suo padre, Celal rivelerà a Oylum che si chiama Lufti Tanylir, un ostetrico di Esmeli.

La ragazza verrà anche a sapere che l'uomo soffre di Alzheimer e non ricorda quasi nulla del suo passato. Celal dirà a Oylum che ha l'indirizzo di Lutfi, anche se lei non sembrerà affatto intenzionata a vederlo visto quello che ha fatto alla sua nascita.

Kahraman e Oylum uniti per affrontare il passato

Nell'ultima puntata di Tradimento in onda venerdì 28 novembre, Kahraman proverà a convincere Oylum ad incontrare suo padre. "Potresti pentirtene", dirà l'uomo a sua moglie che alla fine si deciderà ad affrontare Lutfi, anche perché nessun altro potrebbe darle le risposte che cerca. Kahraman prenderà per mano Oylum e arriveranno a casa dell'uomo, ma la governante darà loro una tragica notizia: "Lutfi è morto questa notte".

Oylum sarà sconvolta ma andrà ugualmente a vedere suo padre: "Non so se posso perdonarti", dirà in lacrime, "Ma comunque grazie a te ho avuto una famiglia stupenda". La ragazza tornerà a casa da Guzide e la abbraccerà dopo averle raccontato tutto. Per Oylum ci sarà comunque un lieto fine: presto sarà di nuovo incinta e la sua famiglia adottiva non la lascerà mai.

La delusione di Oylum: due padri inaffidabili e bugiardi

Oylum non è stata molto fortunata in fatto di padri. Nella prima stagione di Tradimento la ragazza era certa che suo padre fosse Tarik e non sospettava di avere un padre biologico diverso da lui. Yenersoy era molto affettuoso con sua figlia e il loro rapporto era idilliaco all'inizio della dizi, ma Tarik si è rivelato un grande bugiardo.

L'uomo, infatti, teneva in piedi due famiglie: una con Guzide e una con Yesim. Anche Lutfi, il padre biologico di Oylum, era abituato a mentire: era sposato ma aveva diverse amanti. Oylum è nata da una delle relazione di Lutfi e dopo il parto è stata strappata dalle braccia della madre biologica per sostituire il figlio disabile che Guzide aveva appena dato alla luce.