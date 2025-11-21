Tolga perderà la vita tra le braccia di Oltan, dopo aver scoperto che Can è suo figlio nell'ultima puntata di Tradimento in onda venerdì 28 novembre. Le anticipazioni rivelano che quando Tolga apprenderà che Oylum gli ha mentito su suo figlio, andrà da Selin e le proporrà di rapire il bambino e di scappare insieme. Il ragazzo si recherà in ufficio da Oltan per parlargli, ma qui ci sarà Ipek sul punto di fare fuoco contro suo padre. Tolga si avvicinerà alla ragazza per disarmarla, ma avrà la peggio: per salvare la vita di suo padre morirà tra le sue braccia.

Amara verità in Tradimento: Tolga scoprirà che Can è suo figlio

Le anticipazioni di Tradimento di venerdì 28 novembre annunciano un finale ricco di tensione per i protagonisti. Ipek si darà alla fuga dopo la denuncia di Sezai, perché non avrà nessuna intenzione di finire in prigione per l'omicidio di Serra. La ragazza sarà ormai fuori controllo, tanto che sequestrerà Azra e cercherà la sua vendetta contro Oltan, l'uomo che amava e che l'ha lasciata appena si è reso conto della sua follia. Mentre Ipek studierà la sua ultima e severa punizione per Oltan, emergerà la verità sul padre del piccolo Can. A tradire Mualla sarà la sua domestica che si recherà in studio da Oltan e gli rivelerà che il figlio di Oylum è suo nipote.

All'improvviso tutto sarà chiaro per il ricco imprenditore, che capirà come mai la ragazza abbia donato il suo rene a Tolga. Oltan incontrerà Oylum per parlare di quanto ha scoperto e ci sarà un toccante abbraccio tra lui e il nipotino. L'uomo prometterà a Oylum che non dirà nulla a Tolga, perché si renderà conto che una notizia del genere romperebbe nuovamente gli equilibri di suo figlio che ha appena ritrovato Selin ed è sereno. Un nuovo colpo di scena in Tradimento, tuttavia, stravolgerà i piani di Oylum e Oltan e farà in modo che Tolga scopra ugualmente la verità. Tutto avrà inizio quando il ragazzo origlierà una conversazione di Mualla e Oltan, dalla quale capirà che qualcuno ha tradito la donna su una questione molto importante che riguarda anche suo padre.

Tolga ricorderà che, qualche giorno prima, nell'ufficio di suo padre, aveva incontrato la domestica dei Dicleli e questo gli era sembrato insolito. Il ragazzo andrà subito dalla domestica e la metterà alle strette: "Se non mi dici cosa hai detto a mio padre io dico a Mualla che l'hai tradita". La donna, impaurita, gli dirà la verità: "Can è tuo figlio". Per Tolga sarà un colpo al cuore: felicità e rabbia si mescoleranno e distruggeranno tutte le sue convinzioni. Il ragazzo andrà da Oylum e si fermerà ad osservare lei e Kahraman da lontano.

La delusione e la rabbia di Tolga nel vedere il piccolo Can con Oylum

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 28 novembre: Tolga vedrà Olyum e Kahraman giocare felici con il suo bambino.

Le lacrime e l'odio prenderanno il sopravvento: "Mi hi rubato la vita", dirà tra sé meditando vendetta. Tolga avrà un piano ben preciso: rapire Can e fuggire con Selin per creare quella famiglia che, a lungo, avevano cercato. Il ragazzo andrà da sua moglie e le chiederà il suo appoggio che non tarderà ad arrivare. Selin dirà a Tolga che sarà dalla sua parte come sempre e lui per la prima volta pronuncerà quelle due parole che lei non sperava più di sentire: "Ti amo". Dopo la visita a Selin, Tolga andrà in ufficio da suo padre per dirgli tutto, ma quello che troverà spezzerà i suoi sogni. Il ragazzo avrà di fronte a sé la scena di Ipek con un'arma puntata contro Oltan, pronta a sparare. Senza farsi vedere, Tolga avanzerà verso la ragazza per disarmarla e salvare la vita a suo padre, ma purtroppo quella situazione finirà in tragedia.

A perdere la vita sarà Tolga, davanti allo sguardo smarrito e disperato di Oltan che crollerà in un urlo di dolore. La morte di Tolga segnerà per sempre la vita dell'imprenditore che sentirà di non avere più uno scopo nella vita. In Tradimento, però, il dolore riuscirà a lasciare a tutti anche qualcosa di positivo. Oltan si concentrerà su Selin e la aiuterà a fare carriera nella sua azienda. Oylum, inoltre, riabbraccerà quella che era la sua migliore amica e condividerà con lei il dolore per la perdita di Tolga. Sulla tomba del ragazzo, Oylum farà una promessa: "Can ti amerà moltissimo".

Il triste destino di Tolga, "padre" per quattro volte senza nessun figlio

Quella di Tolga e Selin è stata la coppia più sfortunata di Tradimento.

Il loro matrimonio, infelice perché lui amava ancora Oylum, è stato caratterizzato da una serie di disgrazie. Selin e suo marito, infatti, hanno perso il figlio che aspettavano e per loro non c'era più possibilità di averne altri. La ragazza, infatti, ha dovuto sottoporsi a un intervento che le ha impedito di restare di nuovo incinta. Dopo un periodo di distanza, Tolga ha deciso di tornare con Selin e le ha proposto l'adozione. Sembrava l'inizio di una nuova vita per la coppia più triste di Tradimento e l'arrivo della bambina a casa è stata una grandissima felicità. Tutto, però, è durato solo poche ore: la figlia adottiva di Tolga e Selin ha perso la vita nella culla. Nel frattempo, Oylum cresceva il figlio di Tolga a sua insaputa con Kahraman.