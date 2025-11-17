Ines Trocchia è una delle modelle e influencer italiane più seguite e riconoscibili degli ultimi anni. Originaria della Campania, ha saputo coniugare bellezza, personalità e passione per lo sport, lavorando come volto televisivo per programmi sportivi tra cui Sportitalia e collaborando con brand di moda e riviste internazionali. Con una forte presenza sui social, Ines racconta in questa intervista esclusiva a Blasting News il suo mondo tra lifestyle, calcio e moda, diventando un punto di riferimento per chi la segue, fra glamour e intrattenimento, senza trascurare la professionalità.

Ines Trocchia: 'Sin da giovane ero affascinata dai tessuti, dai colori e dalle storie che gli abiti potevano raccontare'

Lei ha costruito una carriera che spazia tra moda, televisione e social media. Cosa l’ha spinta a entrare in questi mondi e come è iniziato il suo percorso?

'La mia passione per la moda è nata molto presto, osservando la creatività e l’eleganza che mi circondavano nella mia città natale. Sin da giovane ero affascinata dai tessuti, dai colori e dalle storie che gli abiti potevano raccontare. Con il tempo, questo interesse si è trasformato in una vera e propria vocazione, portandomi a lavorare con maison come Roberto Cavalli e Dolce & Gabbana. La televisione e i social media sono poi diventati un’estensione naturale di questo percorso: mezzi diversi per comunicare, condividere esperienze e ispirare.

Attraverso di essi posso esprimere varie sfaccettature di me stessa — dalla moda, allo sport, alla quotidianità — in modo autentico e diretto'.

L’esperienza a Sportitalia l’ha avvicinata ancora di più al mondo dello sport. Qual è il ricordo più bello di quel periodo e come ha influenzato la sua carriera?

'L’esperienza a Sportitalia è stata una delle più formative della mia carriera. Mi ha permesso di unire due grandi passioni: la comunicazione e lo sport. Il ricordo più bello è sicuramente l’energia degli studi televisivi, la possibilità di confrontarmi ogni giorno con professionisti e tifosi, e l’adrenalina del live. Quell’esperienza mi ha insegnato l’importanza della preparazione, della spontaneità e del rispetto per il pubblico, qualità che oggi porto con me in ogni ambito del mio lavoro'.

La sua popolarità sui social è in continua crescita. Come gestisce la visibilità e quale rapporto ha con chi la segue?

'Cerco di mantenere un rapporto autentico e trasparente con chi mi segue. I social per me non sono solo una vetrina, ma un luogo di dialogo e condivisione. Mostro la parte professionale del mio percorso, ma anche momenti più intimi e personali, per costruire un legame vero con la mia community. La visibilità comporta responsabilità: per questo cerco sempre di trasmettere messaggi positivi, autenticità e rispetto, ricordando che dietro ogni schermo ci sono persone reali'.

'Ogni shooting internazionale mi lascia qualcosa di unico'

Ha partecipato a shooting internazionali e collaborazioni con brand di moda.

C’è un progetto o un servizio fotografico di cui va particolarmente orgogliosa?

'Essere sulla copertina di Vogue Jewelry è stato un traguardo che porto nel cuore. È la sintesi di anni di impegno, dedizione e amore per questo mestiere. Quell’esperienza ha rappresentato non solo un riconoscimento professionale, ma anche personale: un modo per celebrare la bellezza dell’arte, della moda e dell’identità italiana. Ogni shooting internazionale, però, mi lascia qualcosa di unico: la possibilità di raccontare nuove storie attraverso immagini e stile'.

Oltre al lavoro, è anche tifosa di calcio. Quali sono le emozioni più forti che ha vissuto legate al calcio, sia come fan sia da professionista in televisione?

Il calcio è una grande passione, un linguaggio universale che unisce e fa sognare. Come tifosa, vivo le partite con grande entusiasmo; come professionista, ho imparato a vedere questo sport da una prospettiva diversa, più tecnica e analitica. Le emozioni più forti restano sempre quelle condivise con il pubblico: l’adrenalina del pre-partita, le interviste spontanee, la gioia di raccontare momenti che restano nella memoria collettiva'.

'È importante costruire la propria immagine con consapevolezza, ma anche con equilibrio'

Se dovesse dare un consiglio a chi vuole intraprendere la carriera di modella o influencer oggi, quale sarebbe?

'Direi di non smettere mai di essere autentici. In un mondo che cambia rapidamente e dove tutto sembra filtrato, l’unicità è la vera forza.

Studiate, osservate, coltivate la vostra creatività e siate coerenti con i vostri valori. È importante costruire la propria immagine con consapevolezza, ma anche con equilibrio: la moda e i social sono strumenti, non fini. Il successo arriva quando si riesce a essere sé stessi in ogni situazione'.

Guardando al futuro, ci sono nuovi progetti televisivi, sportivi o legati alla moda che desidera realizzare?

'Sto lavorando a diversi progetti che uniscono le mie passioni per la moda, la comunicazione e il benessere. Mi piacerebbe continuare a crescere nel mondo televisivo, portando un approccio più contemporaneo e internazionale, ma anche dare vita a iniziative che promuovano la creatività femminile e la valorizzazione del Made in Italy nel mondo.

Ogni progetto per me è una nuova sfida e un’opportunità per evolvermi artisticamente e umanamente'.

Il suo percorso unisce glamour, sport e social. Qual è il messaggio che vorrebbe trasmettere al suo pubblico più giovane?

'Vorrei trasmettere il valore dell’impegno e dell’autenticità. Viviamo in un’epoca in cui tutto sembra immediato, ma dietro ogni risultato ci sono anni di lavoro, sacrifici e determinazione. Credo che la vera bellezza nasca dall’equilibrio tra sogni e realtà, tra passione e disciplina. Vorrei che le nuove generazioni imparassero ad avere fiducia in sé stesse, a coltivare la propria individualità e a non avere paura di esprimersi, sempre con rispetto e consapevolezza'.