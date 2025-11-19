Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne annunciano due fatti sorprendenti nel parterre finito. Le indiscrezioni sulle riprese di lunedì 17 novembre, trapelate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, rivelano che ci sarà l'uscita di scena di Agnese e Roberto, i quali preferiranno vivere la loro relazione lontano dalle telecamere e lasceranno quindi insieme lo studio. Nel frattempo, si registrerà una probabile battuta d'arresto nella storia tra Francesco e Lucia, con quest'ultima che farà scendere un ragazzo arrivato per conoscerla.

Agnese e Roberto lasciano Uomini e donne insieme

Dopo essersi ritrovati, Agnese e Roberto riveleranno di essere pronti a fare il grande passo: lasciare Uomini e donne insieme . La coppia verrà applaudita dai presenti in studio e tutti si commuoveranno per la loro scelta. Intanto, Gemma Galgani accoglierà un nuovo corteggiatore più giovane di lei. Le anticipazioni parlano infatti di un signore di circa sessant'anni, dettaglio che renderà molto felice la dama torinese. Ovviamente, non mancheranno le battute di Tina Cipollari, che non perderà l'occasione di ironizzare sull'età del nuovo corteggiatore.

Lucia fa scendere un ragazzo arrivato a Uomini e donne per lei

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende sentimentali di Lucia, che evidentemente non sarà più legata così tanto a Francesco, come visto nelle recenti puntate trasmesse in televisione.

La dama, infatti, accetterà di far scendere in studio un uomo arrivato per conoscerla. Tuttavia, alla fine, Lucia preferirà far andare via il ragazzo. Federico Mastrostefano, invece, farà arrabbiare molto Emanuela, che scoprirà come, nonostante la frequentazione in corso con lei, abbia sentito altre dame. Per quanto riguarda il trono classico, ci saranno sviluppi interessanti nel percorso di Sara: la tronista farà un'esterna con Thomas e, dopo averlo baciato, deciderà di eliminarlo. Uscirà anche con Jackub, con il quale nascerà un diverbio. Marco, dal canto suo, porterà delle rose per Sara, che sceglierà di concedere un ballo al corteggiatore. Mentre Cristiana farà due esterne rispettivamente con Simone e Federico, prenderà il via il trono di Ciro, che uscirà in esterna con una corteggiatrice di nome Alessia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Agnese ha baciato Roberto durante un ballo

Nelle precedenti puntate di Uomini e donne, andate in onda su Canale 5, Agnese e Roberto hanno ripreso la frequentazione e, in studio, hanno raccontato il loro riavvicinamento. La dama ha spiegato di aver compreso che il cavaliere è un uomo che la apprezza e che prova attrazione per lei, a differenza di Federico Mastrostefano, che ha dichiarato di non essere completamente preso. L'ex tronista ha mostrato un po' di gelosia nei confronti di Agnese, soprattutto dopo che lei si è lasciata andare a baci passionali con Roberto durante un ballo.