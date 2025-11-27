Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano una nuova conoscenza nel parterre over, che provocherà malcontento in una dama storica della trasmissione. Le indiscrezioni sulle riprese avvenute negli studi Elios la scorsa settimana, trapelate dal sito di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che nelle prossime puntate in onda su Canale 5 Gemma Galgani sarà infastidita dal ballo di Barbara con Mario. Quest’ultimo, intanto, si dichiarerà apertamente a De Santi. Ci sarà spazio anche per Alessio, che chiuderà la conoscenza con Jone e Federica. Un colpo di scena, invece, potrebbe cambiare il percorso di un tronista del trono classico: sarà Flavio, infatti, a manifestare l’intenzione di abbandonare il trono, dando così un ultimatum alle sue corteggiatrici.

Mario si dichiara a Barbara

Gemma Galgani eliminerà l’ultimo cavaliere sceso per lei, un signore di nome Gianni. La dama torinese preferirà non proseguire la conoscenza per non illuderlo, non essendo molto interessata. Magda interverrà sostenendo di avere il sospetto che a Gemma interessi ancora Mario Lenti. Quest’ultimo, intanto, ballerà con Barbara De Santi, cosa che infastidirà non poco Galgani. Il cavaliere pugliese affermerà di provare un interesse nei confronti di Barbara, dichiarando apertamente in studio che lei gli piace. Cristiana, invece, bacerà Federico, mentre non ci saranno novità nel trono di Sara e Ciro.

Alessio chiude con Jone, Flavio vuole lasciare Uomini e Donne

Nel frattempo, ci sarà spazio per le vicende sentimentali di Alessio Pili Stella, che preferirà chiudere con Jone e Federica e comunicherà la sua decisione al centro studio.

Il cavaliere torinese motiverà la scelta affermando di non accettare che le due dame abbiano sentito anche un altro signore del parterre over. Ci sarà poi un colpo di scena sorprendente quando Flavio Ubirti minaccerà di lasciare il trono, dichiarandosi ormai stanco di rincorrere le sue corteggiatrici. Flavio sarà categorico: alla prossima volta che accadrà qualcosa, abbandonerà Uomini e Donne lasciando il trono. Intanto, verranno mostrate le immagini del giorno precedente, quando Flavio ha rincorso Martina dietro le quinte.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Pio e Amedeo sono stati ospiti a Uomini e Donne

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Pio e Amedeo sono stati ospiti in studio per presentare il loro nuovo film.

In quell’occasione, Maria De Filippi ha organizzato uno scherzo a Gemma Galgani, facendole credere che stessero arrivando due uomini più giovani di lei interessati a conoscerla. La dama torinese si è poi resa conto che si trattava dei due comici ed è stata al gioco. Pio e Amedeo hanno ballato con Gemma e Tina Cipollari, baciandole mentre scendevano i petali rossi, tipici della scelta.