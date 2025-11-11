Martedì 11 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni trapelate sul web, rivelano che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono tornati come ospiti in studio. L’ex dama del parterre ha fatto un gesto importante nei confronti del suo fidanzato, regalandogli le chiavi di casa. Nel frattempo, Agnese ha avuto un acceso confronto con Roberto. Spazio anche alle nuove conoscenze di Federico, che ha incontrato una nuova dama di nome Emanuela.

Roberta Di Padua regala le chiavi di casa ad Alessandro Vicinanza

Roberta e Alessandro stanno insieme ormai da tempo e sono tornati a Uomini e Donne durante la registrazione dell’11 novembre. La loro relazione procede a gonfie vele e, al centro studio, la coppia ha raccontato alcuni sviluppi significativi del loro rapporto. È bene precisare che, da poche settimane, Roberta ha acquistato una nuova casa e, durante le riprese, ha portato in studio un regalo speciale per Alessandro: una copia delle chiavi del suo appartamento. Un gesto simbolico che ha sancito ulteriormente la solidità del loro legame. Nel frattempo, Flavio ha sorpreso Martina con un gesto romantico, presentandosi a casa sua. Tra i due è scattato un bacio, segnando un momento importante nella loro conoscenza.

Agnese litiga con Roberto

Nel frattempo, in studio sono proseguite le vicende sentimentali di Agnese, che ha avuto un acceso confronto con Roberto. La dama ha accusato il cavaliere di non averla difesa durante una discussione con Federico. Inoltre, è emerso un dettaglio riguardante un’uscita tra Roberto e Francesca, ex partecipante del parterre, che il cavaliere aveva omesso sia ad Agnese sia alla redazione. Federico, invece, ha chiuso la conoscenza con Marta e ha deciso di interrompere anche la frequentazione con Talia, lasciando spazio a una nuova dama di nome Emanuela.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina è tornata nel parterre

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Sabrina e Nicola hanno lasciato la trasmissione insieme dopo poche settimane di frequentazione.

Tuttavia, la dama è rientrata nel parterre da sola, rivelando che la storia d’amore con il cavaliere è giunta al termine. Nel frattempo, Agnese ha proseguito la sua conoscenza con Federico tra alti e bassi, poiché l’ex tronista ha più volte manifestato il desiderio di conoscere altre donne e ha ammesso di non essere particolarmente attratto fisicamente da Agnese. Intanto, Mario ha continuato a frequentare alcune dame del parterre, concentrandosi su Cinzia, che però ha avuto anche altre conoscenze, tra cui quella con Rocco. Quest’ultimo, dopo la fine della relazione con la dama campana, ha provato a ricontattarla, lasciando intendere persino di essere disposto a lasciare la trasmissione con lei.

Cinzia, dal canto suo, ha preferito non esporsi, spingendo Maria De Filippi a commentare il percorso dei due protagonisti: viste le indecisioni e quanto emerso, ha deciso di non volerli più al centro studio.