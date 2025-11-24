Lunedì 24 novembre si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni riportate da Fanpage rivelano che Barbara ha interrotto la conoscenza con Mario. Nel frattempo, Sabrina e Massimiliano si sono baciati, mentre per Gemma Galgani è arrivato un cavaliere più giovane, al quale ha dato la possibilità di conoscerla.

Barbara De Santi chiude con Mario Lenti

La conoscenza tra Barbara De Santi e Mario Lenti ha subito una battuta d’arresto. È stata la dama a decidere di mettere un punto alla frequentazione con il cavaliere pugliese, ammettendo di non essere attratta fisicamente dall’uomo.

Inizialmente Barbara era un po’ titubante, poiché avrebbe voluto continuare a conoscere meglio Mario, ma lo stop definitivo è arrivato in studio dopo alcuni interventi e un momento di riflessione. Gemma Galgani, invece, ha scoperto che la donna con cui Roberto era uscito è Giusy. Quest’ultima ha interrotto la frequentazione con Roberto, che quindi ha chiesto a Gemma di uscire con lui. Galgani, dal canto suo, si è sentita un ripiego e ha rifiutato. Per la dama torinese, inoltre, è arrivato un nuovo cavaliere di nome Antonio, 63 anni, che lei ha deciso di tenere per approfondire la conoscenza.

Baci appassionati fra Sabrina e Massimiliano

Nel frattempo, sono state trattate le vicende sentimentali di Sabrina, che si è lasciata andare a baci passionali in esterna con Massimiliano.

Intanto, è arrivato un nuovo cavaliere per Sabrina, che non ha provocato alcuna reazione in Massimiliano: nessuna gelosia da parte sua. Questo ha suscitato un po' di dispiacere nella dama. Federico, intanto, è uscito con Marta e nella stessa serata ha incontrato anche Lucia. In studio è arrivata anche una nuova signora per conoscere Mario Lenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma ha chiuso la conoscenza con Luigi

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne già andate in onda, Guido e Federica hanno lasciato la trasmissione insieme dopo alcune settimane di frequentazione. Gemma Galgani, intanto, è uscita in esterna con Luigi, un signore arrivato in studio per conoscerla. Tuttavia, l’incontro non è andato come previsto, poiché la dama torinese ha preferito interrompere la conoscenza.

In studio, Gemma ha anche rivelato di avere pianificato il suo Capodanno a Saint Vincent, dove lavorerà in un bar, suscitando i commenti ironici di Tina Cipollari. Quest’ultima, venuta a sapere che il corteggiatore di Gemma è molto benestante, si è fatta avanti con Luigi, dichiarando di voler partire con lui per Santo Domingo durante le festività natalizie. L’opinionista ha aggiunto di avere una settimana libera dopo Natale e di essere disposta ad andare all'estero con il cavaliere, a patto che sia lui a pagare tutto: volo e sistemazione. Il colpo di scena non si è fatto attendere: Luigi ha infatti una casa ai Caraibi. Nel frattempo, Gemma è uscita anche in esterna con un altro signore di nome Roberto, con il quale le cose sono andate per il verso giusto. Entrambi hanno rivelato di essersi trovati bene e di avere intenzione di proseguire la frequentazione.