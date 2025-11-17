Lunedì 17 novembre si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, prossimamente in onda su Canale 5. Le anticipazioni trapelate sul sito di Fanpage rivelano che Agnese e Roberto hanno lasciato la trasmissione insieme. Non sono mancati momenti di tensione nel parterre. Intanto, per Gemma Galgani è arrivato un cavaliere molto più giovane di lei, di soli 57 anni.

Agnese e Roberto lasciano Uomini e Donne insieme

Agnese e Roberto si sono concessi una seconda occasione, riprendendo la loro frequentazione. Dopo pochi giorni dalla decisione di vivere la relazione in esclusiva, nelle riprese del 17 novembre c’è stata una svolta inaspettata: la coppia ha scelto di lasciare Uomini e Donne insieme.

Nel frattempo, le indiscrezioni trapelate dopo la registrazione parlano di momenti di tensione in studio, anche se non è chiaro se siano legati alla scelta dei due protagonisti del trono over o ad altro. Federico Mastrostefano, invece, ha trascorso una serata con Emanuela. In studio si è poi scoperto che l’ex tronista ha contattato altre dame e si è accordato con Marta per uscire in serata.

Gemma conosce un cavaliere di 57 anni

In studio è arrivato un signore per Gemma Galgani ed è emersa l’età del single in questione: 57 anni, quasi venti in meno della dama torinese. C’è stato spazio per il trono classico, con la prima esterna di Ciro Solimeno insieme ad Alessia. Flavio, invece, è andato a Firenze con Nicole e nel capoluogo toscano è scattato un bacio tra i due.

Martina ha quindi lasciato lo studio, ipotizzando che il tronista fosse ormai vicino a una scelta. Flavio, dal canto suo, è corso dietro alla corteggiatrice.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Agnese ha voluto proseguire con Roberto

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Agnese ha iniziato una conoscenza con Federico Mastrostefano, ma l’ex tronista ha ribadito più volte in studio di non essere attratto dalla dama. Agnese, dal canto suo, ha continuato per diverse settimane a frequentarlo, soffrendo per lui. Parallelamente, è subentrato un altro cavaliere, anch’egli di nome Federico, con il quale però le cose non sono andate bene. Agnese è quindi ritornata sui suoi passi, ritenendo Roberto un uomo degno delle sue attenzioni, e ha deciso di proseguire il suo percorso nel dating show con lui.

Nulla di fatto invece per Gemma Galgani: anche la sua ultima conoscenza con Piero non ha avuto un risvolto positivo. Enrico, intanto, ha dato il numero a Barbara, lasciando Marina interdetta, poiché era arrivato in trasmissione proprio per lei. In centro studio c’è stato quindi un chiarimento fra i due, che al termine hanno deciso di uscire comunque insieme la sera stessa. Spazio anche alle vicende del trono classico, con una svolta inaspettata: Ciro Solimeno è il nuovo tronista. L’ex corteggiatore campano è tornato nel programma per un confronto con Martina, la sua ex fidanzata, e Gianmarco Steri, l’attuale compagno di Martina. Al termine del chiarimento, Maria De Filippi ha proposto il trono a Ciro, che ha accettato l’invito della padrona di casa.