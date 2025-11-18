Martedì 18 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni trapelate sul web, rivelano che Flavio Ubirti ha preso in considerazione l’ipotesi di abbandonare il trono. Intanto, Magda ha accusato Gemma Galgani di essere ancora interessata a Mario Lenti.

Flavio è stanco delle accuse e vuole lasciare Uomini e Donne

Flavio Ubirti si è stancato della situazione che si è venuta a creare in trasmissione. Dopo l’incontro della notte precedente con Martina, il tronista ha preso una decisione drastica, valutando la possibilità di lasciare Uomini e Donne e il trono.

Flavio ha infatti dato un ultimatum alle corteggiatrici. L’ex protagonista di Temptation Island ha affermato di volere costruire una conoscenza sincera, finalizzata a creare un rapporto e arrivare alla scelta definitiva, ma allo stato attuale per lui è impossibile farlo.

Magda pensa che Gemma sia innamorata di Mario

Nel frattempo, si è dato spazio alle conoscenze di Gemma Galgani, che la sera precedente è uscita con Gianni, ma inaspettatamente ha deciso di eliminarlo. La motivazione che la dama torinese ha dato alla sua scelta è stata quella di non voler illudere il cavaliere. Magda, intanto, è intervenuta ritenendo che Gemma non abbia mai smesso di pensare a Mario e, secondo lei, la dama torinese sarebbe ancora innamorata del signor Lenti.

Alessio, invece, ha chiuso la sua conoscenza con Federica e Jone.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Francesco ha chiesto a Lucia di lasciare la trasmissione

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Francesco e Lucia sono andati al centro dello studio per raccontare i primi giorni della loro conoscenza. Il cavaliere ha spiegato di aver avuto un colpo di fulmine per la dama fin da quando l’ha vista la prima volta. Alessio, che in precedenza è uscito con Lucia, ha preso la parola rivelando la sua opinione: secondo lui i due si sarebbero conosciuti tempo prima, lontano dalle telecamere. Tuttavia, entrambi hanno negato tale eventualità, mentre il cavaliere torinese non ha portato alcuna prova a sostegno delle sue parole.

Intanto, Francesco ha proposto a Lucia di lasciare la trasmissione con lui, ma non ha ricevuto una risposta positiva poiché la donna preferisce conoscerlo meglio. Sono proseguite anche le vicende sentimentali di Mario, che ha chiesto a Cinzia la possibilità di riprendere la loro frequentazione. La dama campana ha però affermato di voler uscire con il signor Lenti. Nulla di fatto invece per Gemma Galgani, la cui ultima conoscenza con Piero non è andata a buon fine. Per il trono classico, infine, c’è stata l’inaspettata proposta di Maria De Filippi, che ha invitato Ciro Solimeno a diventare il nuovo tronista.