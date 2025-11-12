Martedì 11 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne , che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni, diffuse in esclusiva da Fanpage, rivelano che in studio c'è stata una lite tra Roberto e Agnese. Durante la discussione è emerso che il cavaliere, qualche giorno fa, ha incontrato Francesca , ex dama del parterre over. Intanto, c'è stato anche il gradito ritorno di Roberta Di Padova e Alessandro Vicinanza, presenti come ospiti per raccontare la loro storia d'amore. Non sono mancate le vicende sentimentali di Federico, alle prese con nuove conoscenze.

Roberto non ha rivelato alla redazione del suo incontro con Francesca

Roberto e Agnese hanno avuto una discussione in studio, durante la quale la dama ha accusato il cavaliere di non averla difesa nel corso di un confronto con Federico. Inoltre, nel corso della diatriba è emerso un dettaglio significativo: Roberto ha incontrato Francesca , ex dama del parterre over. È bene ricordare che Francesca è apparsa solo in poche puntate del programma e ha avuto brevi conoscenze con alcuni protagonisti, tra cui Federico Mastrostefano . Il problema è sorto quando si è scoperto che Roberto non aveva informato la redazione del programma di questo incontro e, soprattutto, aveva tenuto all'oscuro anche Agnese.

Roberta e Alessandro tornano a Uomini e Donne

Nel frattempo, in studio sono tornati Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padova per raccontare come procede la loro relazione. Le cose tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno andando per il verso giusto, e l'ex dama ha compiuto un gesto importante per il suo fidanzato: gli ha regalato le chiavi di casa. Sono proseguite, inoltre, le vicende sentimentali di Federico Mastrostefano, che ha conosciuto una nuova dama di nome Emanuela. Per Francesco e Lucia , invece, ci sono stati alcuni problemi: la settimana precedente, il cavaliere aveva proposto alla dama di lasciare il programma insieme, ma successivamente le cose non sono andate per il meglio.

Lucia, infatti, ha accettato di iniziare una nuova conoscenza con un altro cavaliere. Per quanto riguarda il trono classico, c'è stato un bacio tra Flavio e Martina durante un'esterna, mentre tra Sara e Marco sono nate alcune discussioni. Il corteggiatore ha ammesso di essere geloso della tronista.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina è tornata a Uomini e Donne

Nelle precedenti puntate , andate in onda su Canale 5, Sabrina ha interrotto la frequentazione con Nicola, con il quale aveva lasciato il programma, ed è tornata nel parterre. In realtà, la dama è rientrata in studio soltanto per raccontare i dettagli della fine della sua storia d'amore. Tuttavia, un cavaliere del parterre, residente in un paese vicino al suo, le ha proposto di iniziare una conoscenza, e Sabrina ha deciso di rimettersi in gioco, scegliendo di restare in trasmissione.

Agnese, intanto, ha chiuso la frequentazione con Federico dopo alcuni tira e molla. Nulla di fatto anche per Mario e Cinzia, poiché la dama campana ha preferito interrompere la conoscenza con il signor Lenti.