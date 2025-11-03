Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un aiuto inaspettato da parte di un’intrigante conoscente di Sabbiese. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 12 novembre alle 20:50 su Rai 3, Stella farà una soffiata a Eduardo, che potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini sull’aggressione a Peppe. Sarà Damiano a iniziare a fare luce su quanto accaduto al ragazzo, ma a un certo punto Grillo lo estrometterà. Spazio anche alle vicende di Guido e Mariella, che saranno sempre più vicini.

Sabbiese riceve una soffiata da Stella

Un nuovo volto arriverà nella soap partenopea: avrà a che fare con Eduardo Sabbiese, che riceverà un’informazione importante da una sua intrigante conoscente di nome Stella.

Quest’ultima farà una soffiata al marito di Clara, rivelando un dettaglio che potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini sull’aggressione a Peppe Caputo. Le anticipazioni di Un posto al sole non svelano nulla sulle parole della ragazza, né chiariscono se si tratti di una testimone oculare dell’agguato o se abbia semplicemente ascoltato una conversazione o appreso qualcosa da terzi.

Grillo estromette Damiano dalle indagini

Nel frattempo, Damiano inizierà a indagare su quanto accaduto a Peppe, ma il suo lavoro subirà una battuta d’arresto a causa del suo superiore. Grillo, infatti, si intrometterà nuovamente nell’operato del poliziotto e lo estrometterà dal caso. Ci sarà spazio anche per Gianluca, che prenderà una decisione inaspettata sul proprio futuro, convinto di fare del bene a Luca.

Tuttavia, le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono nel dettaglio di cosa si tratti, né se sia legato al suo problema con l’alcol. Intanto, Bice continuerà a lottare per far valere i suoi diritti e riavere l’ingente somma di denaro che Lello le ha sottratto. Guido e Mariella, invece, vivranno un nuovo momento di avvicinamento.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Pino ha sorpreso Rosa e Damiano insieme

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Pino si è presentato a sorpresa a casa di Rosa, trovando la sua fidanzata per strada, davanti al portone, abbracciata a Damiano. Il postino è rimasto sconvolto alla vista della scena, mentre Rosa si è subito staccata dal suo ex compagno.

Nel frattempo, Raffaele è tornato a Napoli dopo una vacanza in Spagna, mentre a Palazzo Palladini sono rientrati anche Silvia e Michele, reduci da un viaggio in Nuova Zelanda dove hanno fatto visita ad Alessandro Palladini e Anna Boschi. Intanto, Micaela e Manuela hanno avuto un acceso confronto a causa del loro lavoro alla radio: entrambe desiderano mantenere il proprio posto a Radio Golfo 99. Serena, quindi, ha preso in mano la situazione e ha cercato di mediare, coinvolgendo anche Elena per trovare una soluzione.