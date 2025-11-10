Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole in programma dal 17 al 21 novembre rivelano che Damiano deciderà di andare a parlare con la sua ex Rosa per fare un bilancio sul loro rapporto dopo i momenti di intensità che hanno vissuto nel corso dell'ultimo periodo.

L'occasione si rivelerà preziosa affinché il poliziotto esca allo scoperto, confessando la verità sui suoi sentimenti a Rosa.

Intanto Marina deciderà di allearsi con Mariella per cercare di mettere alla berlina il perfido Gennaro Gagliotti mentre Micaela si mostrerà sempre più apatica e svogliata alla conduzione del programma radiofonico.

Damiano si dichiara alla sua ex Rosa: anticipazioni Un posto al sole 17-21 novembre

Tra Rosa e Damiano ci sarà un nuovo confronto nel corso dei prossimi episodi della soap opera serale di Rai 3. I due avranno la possibilità di parlare apertamente di quanto è accaduto nel corso dell'ultimo periodo, complici anche le pressioni di Clara che chiederà al poliziotto di non illudere la sua amica del cuore con false promesse.

Damiano, quindi, chiederà a Rosa di vedersi da soli e questa sarà l'occasione giusta per confessarle tutti i suoi sentimenti, dichiarandosi apertamente alla mamma di suo figlio.

Una confessione spiazzante per Rosa che, ancora una volta, resterà senza parole: la donna, però, si renderà conto che Damiano non sta mentendo e tali parole finiranno per lasciarla profondamente turbata.

Marina spietata nei confronti di Gennaro

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 17 al 21 novembre, inoltre, rivelano che Marina non mollerà la presa nei confronti di Gennaro Gagliotti e riuscirà a trovare una nuova alleata con la quale portare avanti la battaglia contro l'uomo.

Trattasi di Mariella e i suoi familiari, sempre più vessati e messi in ginocchio dalla perfidia di Gagliotti, che rischia di compromettere il futuro della loro azienda di famiglia.

Marina si recherà da Mariella per chiederle di unire le forze e allearsi per mettere definitivamente ko Gennaro.

Micaela, invece, apparirà sempre più svogliata alla guida della trasmissione radiofonica che le è stata affidata, tanto che Pasquale deciderà di intervenire per darle dei consigli utili.

Roberto fu costretto ad accettare Gennaro ai Cantieri

Negli episodi precedenti di Upas, Marina si era ritrovata a dover accettare la presenza di Gennaro alla guida dei Cantieri, fortemente voluto da Roberto Ferri.

Il motivo? L'imprenditore si trovava in un momento difficile dal punto di vista economico e, per evitare il fallimento dei Cantieri, fu costretto ad accettare la collaborazione con Gennaro, intenzionato in realtà ad assumere il pieno controllo.