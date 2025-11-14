Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, in onda dal 24 al 28 novembre, rivelano che Vinicio finirà per scagliarsi contro suo fratello Gennaro, arrivando a incastrarlo per il doppio gioco che ha portato avanti in quest’ultimo periodo nella gestione dei Cantieri Flegrei.

Intanto, Alberto Palladini sarà scosso per quanto sta accadendo a suo figlio: il ragazzo sarà sempre più isolato da tutto e tutti, tanto che l’avvocato deciderà di chiedere aiuto a Rossella per cercare una soluzione.

Vinicio incastra suo fratello Gennaro: anticipazioni Un posto al sole dal 24 al 28 novembre

La situazione tra Gennaro e Vinicio diventerà particolarmente tesa nel corso dei prossimi episodi.

Vinicio non avrà intenzione di fare sconti al fratello, ritenendolo responsabile del suo nuovo crollo emotivo e della sua ricaduta con le sostanze stupefacenti.

Tra i due ci sarà un acceso scontro con il quale Vinicio si dirà pronto a sbugiardare pubblicamente il doppio gioco che ha fatto il fratello nel corso degli ultimi mesi.

Gennaro verrà incastrato e messo alle strette dal fratello stesso, ritrovandosi in una posizione estremamente delicata e grave.

Alberto Palladini scosso e preoccupato per suo figlio Gianluca

Le trame dei nuovi episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Alberto sarà scosso e preoccupato a causa della situazione che sta vivendo suo figlio Gianluca.

Il ragazzo sarà sempre più isolato da tutto e tutti, al punto che suo padre deciderà di intervenire e chiederà alla sua ex fidanzata Rossella di dargli una mano per cercare di capire cosa stia succedendo a Gianluca.

Per Raffaele, invece, arriverà il momento di pensare al suo futuro lontano dalla portineria di Palazzo Palladini: una scelta che non piacerà a Renato, il quale cercherà di convincerlo fino alla fine a non mollare il suo incarico.

Per Renato non ci saranno dubbi sul fatto che Raffaele si sia fatto plagiare dalla sua compagna Ornella sulla decisione da prendere.

Gianluca aveva sofferto per suo padre Alberto negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti della soap opera di Rai 3, Alberto ha ritrovato suo figlio dopo un lungo silenzio durato svariati anni, che ha messo a dura prova il loro rapporto, finendo per allontanarli.

In un primo momento, per Gianluca non è stato facile accettare e ricucire lo strappo che si era creato con suo padre, al punto da andare in forte crisi quando lo ha visto ridere e scherzare assieme all’altro figlio, nato dalla sua relazione con Clara.