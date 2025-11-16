Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un’alleanza inaspettata tra due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda lunedì 24 novembre alle 20:50 su Rai 3, Marina chiederà a Castrese di aiutarla nel suo piano di vendetta contro Gagliotti. Dopo qualche momento di titubanza, e grazie ai consigli delle persone a lui care, il nipote di Mariella sarà pronto a screditare Gennaro nella trasmissione radiofonica di Michele.

Marina chiede aiuto a Castrese per rovinare Gagliotti

Marina troverà una nuova soluzione per sbarazzarsi di Gennaro Gagliotti e della sua ingombrante presenza ai Cantieri Flegrei Palladini.

Giordano, infatti, non vorrà arrivare a sfruttare la debolezza di Vinicio, rendendo pubblico il suo problema di dipendenza da sostanze illecite, ma agirà in maniera totalmente diversa. Marina chiederà aiuto a Castrese, che in passato ha dovuto cedere il marchio del caseificio di famiglia allo spietato imprenditore a causa di un ricatto. Inizialmente, il figlio di Espedito sarà incerto se accettare l’alleanza con Marina per vendicarsi di Gagliotti. Tuttavia, grazie ai consigli ricevuti da Mariella, Guido e dal suo fidanzato Sasà, il ragazzo deciderà di riprendersi tutto ciò che gli è stato tolto.

Castrese si allea con Marina e scredita Gagliotti in una trasmissione radiofonica

Nel frattempo, Castrese sarà pronto a vendicarsi di Gennaro Gagliotti, seguendo il piano architettato da Marina Giordano.

Il giovane Altieri si recherà a Radio Golfo 99 per screditare l’imprenditore, ormai proprietario del suo ex caseificio. Il nipote di Mariella avrà il compito di partecipare alla trasmissione di Michele Saviani, che è bene ricordarlo ha condotto un’inchiesta proprio contro Gagliotti e lo sfruttamento dei braccianti, per raccontare quanto sta accadendo nel caseificio. In particolare, Altieri rivelerà ai microfoni dell’emittente radiofonica le condizioni in cui vengono trattate le bufale e tutti gli escamotage messi in atto da Gennaro per aumentare la produzione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Castrese ha ricevuto la visita inaspettata di Espedito

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Espedito ha scoperto che Castrese non è attratto dalle donne, ma ha una relazione con Sasà, rimanendo sconvolto e chiudendo i rapporti con suo figlio.

Guido, quindi, ha affrontato Altieri usando toni molto duri e accusandolo di non essere un buon padre. Dopo aver riflettuto, Espedito è tornato sui suoi passi e ha chiesto a Mariella l’indirizzo di Salvatore in modo da poter vedere suo figlio. Una volta giunto a casa del vigile, i due si sono riappacificati e si sono abbracciati.